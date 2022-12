Se il 2022 è stato pieno di musica, il prossimo anno promette di essere un vero spasso con ciò che è già là fuori. il I tour di concerti più attesi nel 2023.

Ed è che molti artisti sono disposti a viaggiare per il mondo. A partire dal Fantastici personaggi pop come Taylor Swift S fine settimanaAnche tornando ai grandi palcoscenici musicali di leggende come Bruce Springsteen e Blink-182, i fan della musica non vedono l’ora di vederli dal vivo.

Date un’occhiata a questa lista insieme I tour di concerti più attesi nel 2023 E dicci quale di loro non vedi l’ora di vedere.

Taylor Swift

Taylor Swift ha annunciato l’IRAS Tour nell’ottobre 2022 La causa di Ticketmaster è esplosa. Quindi, se riesci a fare un concerto nel tour di 52 date di Swift, sarai uno dei fortunati.

Dal momento che non è andata in tour con i suoi album in studio Lover (2019), Folklore (2020) ed Evermore (2020) a causa della pandemia di COVID-19, Swift utilizzerà l’Eras ​​Tour per supportare tutti gli album che ha pubblicato fino ad oggi. , inclusa la sua uscita più recente. E il mezzanotte.

Per ora, Swift, 32 anni, ha annunciato solo le date del suo tour negli Stati Uniti, anche se deve ancora annunciare concerti internazionali.

il Giro dei secoli Inizierà venerdì 17 marzo 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, con Paramore S Gayle come atto di apertura e termina mercoledì 9 agosto alle Stadio SoFi Da Englewood, California, con Chaim e Gayle all’inaugurazione.

Bruce Springsteen

Leggenda del rock Bruce Springsteen Andrà ufficialmente in tournée con i suoi vecchi collaboratori, E banda di stradanell’anno 2023. Quando verrà il momento, sarà passato un decennio dall’ultimo tour mondiale di Springsteen, Tour mondiale della palla da demolizioneanno 2013.