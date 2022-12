I tweet della Serie A in Italia danno per scontato l’arrivo di Memo Ochoa

Memo Ochoa smette di essere il portiere degli Stati Uniti (REUTERS / Daniel Becerril)

Riflettori di calciomercato in Liga MX puntati verso il gol Circolo America. Lo ha annunciato il team Kopa La partenza di Guillermo Ochoa Dopo tre anni e mezzo da titolare, i fan stavano speculando sulla sua prossima squadra. A questo proposito, tra le voci che potrebbero venire alla Salernitana in Italia, The I social della Serie A hanno pubblicato un post che ha fornito indizi Sul tuo futuro.

Qual era il piano dell’America per coprire la partenza di Memo Ochoa? Il team Coapa ha confermato che il portiere 36enne ha deciso di non prolungare il suo contratto con la squadra dopo aver completato il suo secondo periodo in Liga MX.

La mattina del 21 dicembre 2022, un giorno dopo l’annuncio della squadra di Fernando Ortiz Non aggiornare il promemoria, un account Twitter di Serie A verificato ha pubblicato un post con chiari riferimenti del portiere al terzo campionato più competitivo del mondo. Il messaggio era breve, ma con sufficienti indizi per confermare il nuovo arrivo.

Il tweet conteneva una sequenza di quattro emoji. Il primo era identico Bandiera messicanaSeguendo il Numero 8 E la lettera “UN”, che rappresenta il cognome paterno e la firma personale resa popolare da Paco Memo. Allo stesso modo, il quarto e ultimo carattere è A Clessidra Ciò si spiega con l’arrivo imminente del portiere titolare del Messico.

Un tweet diffuso sul social network Twitter ha confermato l’anticipazione informativa annunciata dal giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo verificato. Insieme a una foto di Memo Ochoa con indosso una giacca della nazionale messicana, il portiere ha scritto che il portiere si recherà nel paese europeo giovedì prossimo, 22 dicembre, per sottoporsi alle procedure finali prima della sua conferma.

Incontra l’Union Sportiva Salernitana 1919, una squadra di Serie A a cui si unisce Guillermo Ochoa. READ Francia e Italia sono i paesi più esigenti per i tartufi di Teruel Portiere messicano vicino alla firma per il club italiano, ‘Memo’ torna nel Vecchio Continente a 37 anni

“Memo Ochoa ha accettato le condizioni della Salernitana E giovedì viaggerà in Italia per la Serie A. “Questa è una mossa gratuita poiché il suo contratto con il Club America sta per scadere”, ha scritto sul suo account Twitter verificato. @FabrizioRomano.

Un altro giornalista che ha sostenuto la notizia della visita di Ochoa Magaña in Italia è stato César Luis Merlo. Attraverso lo stesso social network, il giornalista ha seguito i progressi di Romano Ha detto che era un accordo tra il portiere E la Serie A deve allungare mezza partita, cioè fino ad ora Il mese di giugno 2023 Per completare la campagna in corso.

Il portiere titolare del Messico cercherà la sua seconda possibilità in Europa (REUTERS / Amr Abdallah Dalsh)

Le voci hanno diviso l’opinione tra esperti e tifosi, anche se la maggior parte della prima divisione ha classificato la decisione Adatto alla corsia del portiere. Da una parte, Davide Fidelson “L’opportunità di tornare in Europa e giocare nella ‘Serie A’ italiana altamente competitiva sarebbe fantastica per la carriera di Guillermo Ochoa”, ha detto.

Memo Ochoa ha lasciato il Club America per l’Europa Ufficialmente, il Clausura non continuerà nel 2023 nonostante il tentativo di rinnovo di Guillermo Ochoa. Ora sarà già in Serie A

Un altro personaggio ha parlato dell’abbandono del Club America da parte di Ochoa Ricardo Antonio La Volpe. A tal proposito, l’ex allenatore della squadra messicana ha indicato che la decisione di Ochoa era finalizzata alla vendetta dopo la sua prima tappa calcistica nel vecchio continente.

“Se Ochoa cercherà di vendicarsi, è finita Mostra ciò che non mostri, cosa che ha fatto in Messico. Non l’ha fatto in Europa, non era nelle grandi squadre, non ha avuto la prestazione giusta (…) Ha mostrato al mondo un tiro con l’arco attraverso i Mondiali, anche se io Navas in Costa Rica e lui ha mostrato il suo sviluppo a Madrid. Ochoa non ce l’ha fatta crescendo in Europa. Senza dubbio”, ha detto in un’intervista ESPN.

Continua a leggere: