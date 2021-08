I vecchi PC potranno installare Windows 11, ma non potrai aggiornarlo

Microsoft ha confermato che consentirà ai PC che non soddisfano i requisiti minimi per Windows 11 di installare file nuovo sistema operativoTuttavia, gli utenti dovranno farlo manualmente e il computer non riceverà gli aggiornamenti.

La società statunitense ha informato The Verge Portal che non bandirà gli utenti di computer che non aderiscono Requisiti hardware minimi Installa Windows 11.

Questo è il processo che Microsoft non consiglierà né farà pubblicità agli utenti, Dovranno scaricare manualmente il nuovo sistema operativo e installarlo da soli.

Tuttavia, la società tecnologica The Verge ha successivamente riferito che non è possibile garantire la ricezione dei PC che non soddisfano i requisiti tecnici. Aggiornamenti Windows 11 e gli aggiornamenti di sicurezza e driver potrebbero non essere nemmeno disponibili.

Microsoft ha segnalato i requisiti minimi per Windows 11 annunciando il nuovo sistema. Per usarlo hai bisogno sistema a 64 bit su un chip (SoC) o processore, con una frequenza di almeno 1 GHz o due o più core, Oltre a una RAM di almeno 4 GB e una capacità interna di 64 GB o più.

Richiede anche il supporto DirectX 12 e un monitor ad alta risoluzione con Risoluzione 720p La sua dimensione diagonale supera i 9 pollici.

La società americana aveva annunciato in una dichiarazione che sta ampliando i suoi requisiti per i processori e che Ora supporta anche i chipset Intel Core X, Xeon W e Core 7820HQ di settima generazione (Finora il massimo era nell’Intel Core di ottava generazione).