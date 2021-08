I veri colori possono essere visti in un gioco completo di 13 minuti

È rimasto ben poco in vendita La vita è strana: True Colors e Square Enix e Deck Nine Games per scaldare i motori in vista del loro imminente lancio. Ecco perché ci invitano a vedere 13 minuti di gioco Che sembra corrispondere alle prime battute di avventura, nel momento in cui il protagonista Alex Chen arriva nella cittadina di Haven Springs, in Colorado.

L’intero video si trova in Negozio di dischi dove incontriamo Stibeth e RyanDue dei personaggi più importanti della trama. Tanto che, a seconda delle decisioni che prenderemo, manterremo un rapporto di amicizia o di amore con ognuno di loro.

Di fronte alla fine del video, mostra brevemente una delle caratteristiche principali del titolo, come i poteri soprannaturali di Alex. Grazie a loro potrai farlo. Sentire, assorbire o manipolare le emozioni Gravi dagli altri, che li percepiscono come aloni colorati a seconda dell’umore trasmesso dall’altra persona.

Ricordati di arrivare La vita è strana: True Colors accadrà un giorno 10 settembre Su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia e PC tramite Steam, ad eccezione di Nintendo Switch, dove vedrai la luce del giorno. Doveva arrivare anche lo stesso giorno Life is Strange: The Remastered Collection, ma Square Enix ne ha parlato di recente Ritardato fino all’inizio del 2022 Per dare il tempo di svilupparlo bene.