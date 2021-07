I viaggiatori vaccinati dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea non hanno più bisogno dell’isolamento dal Regno Unito

Arrivo all’aeroporto di Londra (Reuters)

Il governo britannico ha annunciato mercoledì British L’UE (UE) fino al 2 agosto eliminerà l’obbligo di isolare i viaggiatori dagli Stati Uniti. Destinatari Schema completo delle vaccinazioni Nei propri paesi.

Il ministro dei trasporti Grant Shops ha confermato la mossa, affermando che “aiuterebbe a riunire” la loro famiglia e i loro amici nel Regno Unito con “residenti negli Stati Uniti e nei paesi dell’UE”.

Questo cambiamento, ha spiegato sul suo account Twitter, Questo vale per coloro che sono stati vaccinati con prodotti approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense e dalla European Drug Administration (EMA).

Tuttavia, riferendosi al proprietario del trasporto, questi dovrebbero essere ancora “regolari” Fai un test governativo prima della partenza e un “test PCR il secondo giorno del ritorno nel Regno Unito”.

Confermato anche il governo inglese Riconoscimento per le operazioni di spedizione internazionale, Una delle zone più colpite dall’epidemia.

Fino ad ora, solo i cittadini con un programma di vaccinazione nel Regno Unito erano esentati da dieci giorni di isolamento al ritorno nel Regno Unito (ad eccezione di un paese che è considerato il più alto rischio).

Questo cambiamento è un vaccino completo che qualsiasi cittadino dell’UE o americano può entrare nel Regno Unito senza isolarsi, sia che viaggi, visiti affari, visiti la famiglia o partecipi a eventi sportivi.

(Reuters)

Tuttavia, in generale, indipendentemente da dove viene ottenuto il vaccino, Come molti in America Latina, potresti dover isolarti quando vieni da una zona attualmente nella lista Amber Plus in Francia, o in rosso (in questo caso, un hotel designato)..

Tutti i viaggiatori provenienti da paesi verdi e le persone vaccinate provenienti da località ambra come la Spagna sono esenti dall’isolamento, sebbene debbano fornire un test negativo prima e dopo l’arrivo nel paese.

Negli ultimi giorni, L’economia, che è stata più duramente colpita dall’epidemia, ha spinto il governo ad allentare la sua politica sui viaggi internazionali, Per salvarne un po’ per l’estate.

Ad eccezione del Regno Unito, della Scozia, del Galles e dell’Irlanda del Nord, che hanno le proprie capacità, dovrebbero aggiornare presto le loro politiche di viaggio.

(Con informazioni da EFE)

