I Warriors flirtano con la finale NBA dopo aver battuto per la terza volta i Mavericks di Dongic | Gli sport

Nessuna squadra NBA è stata in grado di superare a zero un deficit di tre partite. Non in finale, non nelle finali di conference, non nei playoff preliminari. Quindi sarebbe quasi un miracolo se Luka Doncic dei Dallas Mavericks riuscisse ad eliminare i Golden State Warriors, che domenica sera negli Stati Uniti (mattina presto in Spagna) 3-0 dopo aver battuto Dallas 100-109.

I Golden State Warriors sono la squadra più regolare della NBA negli ultimi dieci anni. Stephen Curry, Draymond Green, Clay Thompson Hanno vinto 3 episodi insieme e raggiunto altre due finali, Sempre con Steve Kerr come allenatore. Se, come tutto indica, riusciranno a battere Dallas, sarà il loro sesto titolo alla Western Conference in otto anni, e il precedente. Cinque vittorie consecutive tra il 2015 e il 2019. Certo, sono due anni che non vincono la loro conferenza o, quello che è lo stesso, senza andare alla finale NBA contro l’East Champion.

Nel primo quarto sbaglia un tiro dalla linea dei tre punti. C’è stata una serie infinita di triple mancate consecutive in entrambi gli episodi. E quando il tiro esterno non ha funzionato, i Warriors, con un gioco interno molto più forte, hanno avuto il sopravvento.

con tutto, Luka Dončić supporta la squadra, compresa una delle triple stratosferiche al campanello che ha lasciato il primo quadrante con un disavanzo di soli tre punti (22-25). Il 23enne sloveno era già il capocannoniere con 10 punti.

Il secondo quarto è iniziato con la consueta pausa per Doncic e Kari, i due protagonisti delle due formazioni. Dallas ne ha fatto un uso migliore e quando i due sono tornati in campo a metà del secondo quarto, i Mavericks si sono portati in vantaggio di cinque punti con Spencer Dinwiddie profondamente ispirato per tutta la partita (ha concluso con 26 punti) e Bronson che si stava riprendendo. Gol (chiuso stasera con 20 punti). In Warriors, Thompson era lontano dalla realtà e Green sembrava fuori posto. Ha avuto anche alcuni scontri con gli arbitri perché sembrava pagare il prezzo della sua incapacità di vedere che niente gli stava andando bene.

Fino a quel momento, neanche Carrey stava vivendo i suoi giorni migliori, ma una giornata tranquilla è meglio di una buona giornata per chiunque. È il più grande giocatore da 3 punti nella storia della NBA. Anche se il suo allenatore Steve Kerr (cinque volte campione NBA, tre volte con i Chicago Bulls Michael Jordan e due con i San Antonio Spurs) ha il più alto tasso di successo. Due delle sue triple hanno riportato la sua squadra in vantaggio e aveva 16 punti sul suo conto personale. Il break è stato raggiunto per 47-48 a favore dei San Francisco.

Dončić ha chiuso il primo tempo con 15 punti e 7 rimbalzi. Anche lui non era a suo agio. La difesa dei Warriors li ha resi difficili con continui passaggi, sapendo che era sempre l’uomo dei Mavericks da tenere d’occhio. Questo sembrava influenzare la sua mira, poiché ha anche mancato i colpi indiscutibili che normalmente si sarebbe assicurato.

Le cose non stavano andando molto bene per Dallas nel terzo quarto. Green e Curry erano in qualche modo carichi di corruzione, ma i Golden State Warriors hanno iniziato come una squadra veloce e inarrestabile che muoveva la palla in attacco a tutta velocità e combinava perfettamente tiri esterni e gioco in area. Curry ha mantenuto il controllo della partita, Kevin Looney e Andrew Wiggins hanno dominato il rimbalzo, Wiggins si è aggiunto (27 punti alla fine della partita) e Thompson ha aggiunto (19) in attacco.

L’allenatore dei Mavericks Jason Kidd non è riuscito a trovare soluzioni. La squadra della sua città stava scappando. Disperato, Dondjic si è seduto, in caso di ripetere la dinamica del secondo quarto, ma senza successo.

L’orgoglio di Doncic

Ha raggiunto l’ultimo quarto della partita con una differenza di 10 punti a favore dell’ospite. Se a questo si aggiunge il fatto che i Warriors sono la squadra che chiude meglio le partite, non c’è motivo di essere ottimisti. Nella seconda partita, la squadra della California Gli è bastato giocare bene nell’ultimo quarto per vincere. Questa volta è bastato loro per non rovinarlo. E non l’hanno fatto. Kerr si è persino permesso di dare un po’ di riposo a Carrie. Dončić ha mostrato il suo orgoglio, ha lottato fino alla fine, segnato (finito 41 punti), assist, rimbalzato e sbagliato in attacco, ma non è bastato. Curry, tornato in campo, era responsabile di impostare il ritmo che contava per lui. Ha finito per organizzare la festa.

La squadra di San Francisco che flirta con la finale dell’NBA. Dovrebbe vincere un’altra partita. Mai prima d’ora una squadra 3-0 ha ottenuto quattro vittorie insieme per cambiare un pareggio. Sembra un compito impossibile Anche per Luka Doncic. Tutto indica che quelli di Dallas continueranno ad aspettare. Non hanno raggiunto la finale NBA dal 2011, quando hanno vinto il ring con il loro attuale allenatore, Jason Kidd, come guardia titolare e Con il tedesco Dirk Nowitzki come protagonista. Questa domenica, con 31 punti, Curry, 33 anni, ha superato Nowitzki come l’undicesimo giocatore a segnare più di 30 punti in più partite di playoff nella storia della NBA. L’ha fatto 46 volte. Nowitzki ha perso un altro record ieri: Luka Donjic è infatti il ​​giocatore di Dallas che ha totalizzato 40 punti per la maggior parte del tempo in parità.

La Eastern Conference Final (o la stessa cosa, le semifinali NBA) vive la sua quarta partita lunedì sera, dopo la pesante sconfitta di sabato contro i Boston Celtics sul parquet contro i Miami Heat, Guidato da Pam Adebayo forte. 2-1 a favore della Florida. Il prossimo martedì, la quarta partita della finale occidentale. Vedremo se quest’ultimo.

Puoi seguire EL PAÍS Sports su Facebook S Twitteroppure registrati qui per ricevere Bollettino settimanale.