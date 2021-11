I Warriors sconfiggono i Bulls con 40 punti di Stephen Curry; I Lakers accumulano la terza sconfitta senza LeBron Altri sport | Gli sport

A Boston, i Celtics avevano bisogno di tempo extra per battere i Milwaukee Bucks 122-113.

Nello scontro leader della conferenza, è stato Golden State Warriors Hanno vinto venerdì 119-93 Chicago Bulls È guidato dal recordman Stephen Curry mentre i Los Angeles Lakers sono stati schiacciati sul campo di casa dai Minnesota Timberwolves.

Curry ha recitato in un’altra sparatoria con 9 tre volte superiori al punteggio totale della NBA di 3.358 pensionati. Ray Allen, contando le partite playoff.

Curry continua a perseguire Allen per diventare l’uomo da tre punti nella storia della stagione regolare, un’impresa che dovrebbe raggiungere nei prossimi mesi.

Quattro giorni dopo aver raggiunto i 50 punti contro falchi, Curry ha portato la settima vittoria consecutiva per i Reborn Warriors, che hanno conquistato il primo posto nel Conferenza occidentale Con un perfetto equilibrio 11-1.

Tori (8-4), che Zach Lavigne Da capocannoniere con 23 punti, e con questa sconfitta, rinunciano alla leadership dell’Est per una sorpresa Washington Wizards (8-3).

A Los Angeles, Lakers Sono stati umiliati 107-83 da Lupi di legna Il penultimo del West (4-7).

La squadra di Los Angeles ha aggiunto la sua terza sconfitta nelle cinque partite giocate senza gli infortunati LeBron James, ma il venerdì è stato il più duro, dato che lo Staples Center ha visto la propria squadra perdere 33 punti.

E i Lakers, settimi nel West (7-6), crollano nel terzo quarto con un 40-12.

Anthony Davis Ha chiuso con 22 punti e Russell Westbrook Con 17 mentre nessuno dei suoi compagni ha raggiunto le dieci unità. veterano Carmelo Antonio Segna 3 punti il ​​1/12.

Minnesota È riuscito a ottenere la sua quarta vittoria in questa stagione con una prestazione dominante del giocatore dominicano-americano Karl-Anthony Towns, con 29 punti e 7 rimbalzi.

Jokic torna con il triplo

Dopo la partita, è stato punito per aggressione Markive Morris (HIT) serbo Nikola Jokic Ha firmato un’enorme tripletta nella vittoria per 105-96 per Denver Nuggets Prima Atlanta Hawks.

Djokic, attualmente il miglior giocatore del campionato, ha raccolto 22 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.

Dopo aver giocato un totale di otto minuti nelle ultime due partite, la guardia argentina Facundo Campazzo Non è riuscito a entrare in tribunale contro gli Hawks.

Al Qaeda portare giovani Atlanta ha condotto 30 punti e 9 assist mentre il pivot John Collins Firmato 22 punti.

Boston soffre di dollari senza Giannis

a Boston, Celtics Avevano bisogno di un’estensione per rompere 122-113 a Milwaukee dollariChi non può contare sulle proprie stelle Giannis Antikonmo e khris middleton.

Il detentore del titolo, Antetokonmo, è stato ammonito all’ultimo minuto per un dolore alla caviglia destra.

Celtics, anche loro non hanno la sua personalità Jaylyn Brown A causa di un infortunio, non sono stati in grado di uscire dal tabellone per tutta la partita o finire nell’ultimo possesso del tempo regolamentare.

Grayson Allen Un triplo indicatore di Bucks è stato installato 13 secondi dopo la fine che ha fissato il pareggio a 108 e Jason Tatum Ha sbagliato un colpo di media distanza sul clacson per deludere il pubblico del TD Garden.

Il Celtics Lo scontro si è risolto nei supplementari guidati dalla base tedesca Dennis Schroeder Ha segnato 8 dei suoi 38 punti nei tempi supplementari.

Nel frattempo, Tatum ha contribuito con 27 punti ai Celtics, che continuano a lottare per i posti playoff nel Conferenza orientale.

Il Reti di BrooklynDa parte loro, hanno reso conto di pellicani di New Orleans 120-112 con 39 punti e 12 assist da James Harden E il 28 e il 7 Kevin Durant.

Risultati del venerdì:

Charlotte Hornets New York Knicks 104-96

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 122-113 (Bruga)

Cleveland Cavaliers Pistoni Detroit 98-78

Razzi di Houston – Portland Trail Blazers 92-104

Grizzly di Memphis – Soli Fenice 94-119

pellicani di New Orleans – Reti di Brooklyn 112-120

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 105-103

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 109-123

Denver Nuggets Atlanta Hawks 105-96

Golden State Warriors Chicago Bulls 119-93

Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves 107-83. (Dottoressa)