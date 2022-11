Ibai Llanos, il nuovo campione dell’edizione limitata di Samsung – Samsung Newsroom Italia

L’azienda ha lanciato in esclusiva su Samsung.com una speciale edizione limitata Samsung Galaxy A53 che include una custodia NFC personalizzata e contenuti digitali ispirati al miglior live streamer spagnolo.

Samsung ha svelato l’eroe dei suoi nuovi dispositivi mobili e accessori in edizione limitata: Ibai Llanos. Questa collaborazione consisterà in una custodia NFC personalizzata con un design ispirato al livestreamer basco e prodotta esclusivamente per il Samsung Galaxy A53 5G, disponibile solo e senza costi aggiuntivi con l’acquisto del dispositivo nel negozio online Samsung in Spagna.

Non appena la custodia è attaccata al dispositivo, grazie alla tecnologia NFC, i possessori di Samsung hanno una sorpresa Galassia A53 5G Potranno accedere a contenuti digitali esclusivi per personalizzare il dispositivo. In questo modo il dispositivo può essere configurato con un tema ispirato a Ibai Llanos che personalizza il dispositivo modificando, tra le altre cose, la schermata iniziale, la schermata di blocco, l’always-on display, la tastiera, la barra delle notifiche, il calendario, le icone del dispositivo o l’orologio app. Inoltre, l’utente potrà configurare il suono di notifica con la caratteristica risata di Ibai Llanos.

I follower di uno degli influencer più famosi del paese potranno acquistare questa custodia esclusivamente e gratuitamente al 100% durante l’acquisto del terminale Samsung Galaxy A53 5G tramite il Samsung Online Store in Spagna.

Presentato lo scorso marzo, il Samsung Galaxy A53 5G combina una batteria a lunga durata e connettività 5G in un design snello e colorato, perfetto per le nuove generazioni. Grazie al suo ampio schermo Super AMOLED da 6,5 ​​pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, l’utente può immergersi in un’esperienza visiva unica senza preoccuparsi di proteggere la vista perché è certificato da “Eye Care” per la sua capacità di ridurre affaticamento degli occhi.

Galaxy A53 5G è dotato di una quad camera HD da 64 MP, registrazione video 4K, ottimizzazione scene AI, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), modalità notturna ed emoji AR, i miei filtri e la possibilità di applicare gli obiettivi AR Snapchat con la modalità divertimento da solo. applicazione della fotocamera. Include anche una modalità Ritratto migliorata che cattura più accuratamente la profondità e il contorno del soggetto e, con la modalità Divertimento, i momenti possono essere amplificati con filtri ed effetti divertenti che ora funzionano con l’obiettivo grandangolare. Inoltre, grazie alla modalità Remaster, dà nuova vita a foto vecchie e di bassa qualità, e la gomma oggetto elimina fastidiosi intrusi fotografici sullo sfondo.

Questo modello della serie Galaxy A offre anche le funzionalità essenziali che tutti gli utenti Galaxy desiderano, come resistenza alla polvere e all’acqua certificata IP67, SmartThings, Quick Share, protezione Samsung Knox, One UI 4, aggiornamenti software per quattro generazioni e sicurezza periodica aggiornamenti per un minimo di cinque anni, tra le altre cose, in modo che gli utenti possano essere sicuri quando utilizzano i loro dispositivi nella loro vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni sul Galaxy A53 5G e sui suoi accessori, visita https://www.samsung.com/it/smartphones/galaxy-a/galaxy-a53-5g-awesome-blue-128gb-sm-a536blbneub/