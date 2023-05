Ibercompound presenta la sua nuova gamma di camion Eco-Green

Questa linea aiuta a ridurre i risultati di scarico per adeguarsi alle normative

ibercompound Presentata la nuova gamma Eco-Green Trucks, una gamma di prodotti specifici per il lavaggio dei veicoli industriali al fine di salvaguardare l’ambiente e prendersi cura delle persone. Questa nuova linea è studiata per ridurre i valori di scarico affrontando i maggiori problemi degli ingredienti dei detergenti, come fosfati, tensioattivi anionici e prodotti cancerogeni usati come rivestimenti (NTA).

In questo senso, Ibercompound ha effettivamente rimosso anni fa l’NTA da tutti i suoi prodotti, ridotto la quantità di fosfati e controllato il numero di tensioattivi anionici in misura limitata o inesistente. Allo stesso modo, il marchio mette a disposizione dei propri clienti un team di professionisti per garantire un lavaggio responsabile grazie a prestazioni di lavaggio ottimali. Tra i plus della nuova gamma vi sono l’elevato potere pulente, il controllo della schiuma e la protezione per tutti i materiali, anche di ultima generazione. Inoltre, questi prodotti sono adatti a tutti i sistemi applicativi e riducono i valori di scarico. Questa nuova linea è progettata per ridurre i risultati di scarico prima dell’analisi di gestione.A tal fine, Ibercompound ha adattato la formulazione del prodotto con l’obiettivo di mantenere i valori di scarico all’interno delle normative, secondo fonti aziendali.

Il Parlamento Europeo ha conferito al marchio il marchio Emas per la sua partecipazione al Sistema di Audit e Gestione dell’Ambiente e dei Cambiamenti Climatici.

Allo stesso modo, Ibercompound ha ricevuto dal Ministero della Trasformazione Ambientale e della Sfida Demografica un nuovo certificato assegnato per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni. L’azienda utilizza materie prime di origine naturale in tutte le sue formulazioni, il che riduce le emissioni e le rende più biodegradabili. Inoltre, il Parlamento europeo ha assegnato il marchio EMAS Premium per la sua partecipazione volontaria a un sistema di gestione comunitario e il Parlamento europeo ha assegnato il marchio EMAS Premium per la sua partecipazione volontaria a un sistema comunitario di audit ambientale e sui cambiamenti climatici. Audit ambientale e cambiamenti climatici. READ IKEA aumenterà i prezzi a livello globale del 9% Ibercompound è l’unica azienda del settore con più di 20 anni di esperienza con tre certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS (UE), secondo le fonti aziendali indicate. L’azienda ha anche prodotti progettati per ridurre lo zolfo nelle acque reflue, la formazione di schiuma nel riciclo dell’acqua e gli idrocarburi nei separatori, utilizzando rispettivamente battericida, antischiuma ed ECO-Block. La società ha indicato che Ibercompound continua ad avanzare nel suo impegno per l’ambiente e la protezione delle persone e fornisce ai propri clienti soluzioni altamente efficienti e rispettose dell’ambiente.

Ibercompound ottiene la certificazione VDA

Ibercompound ha recentemente ottenuto la certificazione VDA, che stabilisce gli standard di qualità a vantaggio delle case automobilistiche tedesche e dei loro fornitori. Gli standard VDA provengono dall’Associazione dell’industria automobilistica tedesca (VDA). Gli standard VDA, una varietà di standard nel settore automobilistico, vanno da VDA 6.1, VDA 6.2 e VDA 6.4, che si concentrano sui sistemi di gestione della qualità, a VDA 6.3, che si occupa di audit di processo, o VDA 6.5, che si occupa di audit di prodotto . Questi standard includono anche una guida sulle attrezzature per la pulizia e l’illuminazione.

La nuova gamma Eco-Green Trucks contiene una gamma di prodotti specifici per il lavaggio di veicoli industriali.

Nel panorama degli standard VDA spicca VDA 6.1, sviluppato nel 1996. Il suo obiettivo principale è la valutazione dei fornitori di parti e prodotti nel settore automobilistico, nonché l’ottenimento della certificazione che garantisce la qualità dei sistemi. Implementazione gestionale. L’azienda ha confermato che questo nuovo certificato ci aiuterà ad aprire nuovi mercati europei e nazionali.

I prodotti Ibercompound sono certificati VDA