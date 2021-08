Ibope: Rating TV: qual è stato il più visto ieri in Argentina? I numeri di domenica 29 agosto

NSIn una notte di intensa competizione, questa domenica le emittenti televisive trasmettono la loro migliore programmazione. Scopri punti, situazioni e Gli spettacoli più visti in Argentinaa domenica 29 agosto.

Questa volta, gli argentini hanno preferito la televisione di intrattenimento, dal momento che televisione pubblica, ha raggiunto a malapena 1,3 punti di valutazione durante il giorno della trasmissione.

Nel pomeriggio, America TV ed El Novi hanno gareggiato per il pubblico. con il programma inflessibile, I Nove sono riusciti a portare a casa un punteggio di 1,9. seguito da vicino spettacolo di truffa, che ha raccolto 1,6 punti di valutazione.

Di notte, la folla era la più difficile di tutte. A partire dalla stessa ora, Telefe, El Trece e NET TV hanno gareggiato in prima serata. però, voce argentina Non ha avuto problemi a battere i suoi rivali. Con 18,6 punti, il reality show è stato lo spettacolo notturno più visto.

Il programma è arrivato secondo con un punteggio di 8.9 Premi per tutti (PPA). Infine, la serie il patrono del male, ha appena ottenuto 0,7 punti di valutazione.

il canale Telefono Domina ancora come il più visto in Argentina, e questa domenica non ha fatto eccezione. Con cinque dei sei programmi più visti, l’emittente televisiva ha vinto la classifica domenica 29 agosto.

In media di visualizzazioni giornaliere per canale, Telefe è un terzo in più rispetto al posto successivo raccogliendo 7,8 punti di valutazione. Il prossimo sulla lista è trediciUna media di 4,5 punti.

I seguenti canali difficilmente raccolgono un punto di pubblico o meno. Nueve e América TV ottengono 1 punto di valutazione, mentre Pública TV e NET TV ottengono rispettivamente 0,9 e 0,5.

voce argentina È sicuramente il programma più visto in questo momento, collezionando 18,6 punti domenica sera. Con un punteggio di 11, il programma di competizione Deal Done è arrivato secondo.

L’unico programma che ha reso El Trece il più visto è stato ppt. Tuttavia, Telefe ha preso le ultime posizioni della lista piazzando il dottor Milagro con 8,3 punti, 100 argentini dicono con 7.1 punti e Juntos en la Mira con 5.6.

La terza stagione di La Voz Argentina si concluderà domenica 5 settembre con un gran finale. Questa volta, la giuria non decreterà il vincitore ma piuttosto Il pubblico voterà il suo partecipante preferito Tramite l’applicazione mobile Mi Telefé.