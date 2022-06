Ibrahim Maalouf: Il dialogo interculturale avviene attraverso l’arte, non la politica

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giu 2022 – 12:31

Fatima Zahra Bouaziz

Fez (Marocco), 12 giugno (EFE). Il famoso trombettista e compositore franco-libanese Ibrahim Maalouf, uno degli artisti più famosi della scena internazionale, ritiene che l’arte e la musica siano ciò che favorisce il dialogo tra le culture di fronte all’impotenza. l’attuale politica di gestione delle crisi.

In un’intervista con Effie a Fez, dove ieri sera ha tenuto un concerto nell’ambito del festival di musica spirituale, Maalouf afferma che la cultura, la musica e l’arte sono ciò che favorisce la comprensione tra culture e sette.

“Se l’arte e la cultura non fossero la soluzione, allora dove sarebbero? Perché non vedo molto. Chiaramente non è politica o economia. C’è qualcosa che ci unisce attraverso l’arte”, ha detto l’artista.

stili diversi

Maalouf, che nel 2016 è diventato il primo jazzista della storia a riempire una sala da concerto in Francia, ha studiato musica classica per più di venticinque anni che si riflette nelle varie registrazioni.

Ma l’artista si rifiuta di classificare la sua arte in uno stile particolare. Ha detto che la sua musica è “un’impronta del tempo in cui viviamo, nell’era di Internet in cui possiamo accedere a tutta la musica del mondo con un solo clic”, aggiungendo che ora tutti conoscono altre culture e ha familiarità con il clima. Le crisi ei disastri che si verificano oggi.

“La mia musica non è legata a una classe di persone”, dice, “non ho un pubblico sociale, più arabo o più francese. Il mio pubblico è come la comunità in cui vivo, molto misto e multigenerazionale”.

La diversità che il trombettista riflette attraverso la fusione di influenze e stili diversi (classico, jazz, arabo, africano, pop e rap).

Per questi stili, l’artista sottolinea il posto importante che la cultura spagnola e sudamericana occupa nella sua musica, a cui si sente vicino ea cui ha dedicato uno dei suoi ultimi album (S3NS).

Afferma: “La mia sorellina è di origine libanese-cilena. Sono stato immerso in questa cultura per più di vent’anni. C’è un legame molto forte tra la cultura araba e quella spagnola. Il flamenco e suonare con questo ritmo è musica araba per me .”

Preoccupato alla ricerca di nuove sonorità, Maalouf, 41 anni, è uno dei pochi artisti a suonare la tromba a quattro pistoni, strumento inventato negli anni ’60 dal padre, il famoso trombettista Nassim Maalouf, per riflettere anche le melodie dell’est. est.

Una festa che ha scosso il pubblico marocchino

Maalouf, che di solito canta con altri artisti e gruppi, ha fatto tremare il pubblico marocchino ieri sera con l’Haidouti Orkestar, composta da musicisti provenienti da diversi paesi del Nord Africa, dell’Europa orientale o del Medio Oriente.

Dal palco allestito al cancello della simbolica porta della macchina, istituita nel 1886, Maalouf e la band che lo accompagnava hanno ricevuto una standing ovation dal pubblico durante tutta la cerimonia.

Maarouf ha cantato una varietà di canzoni dai suoi album o dalla musica dei film che ha presentato davanti alla piazza, che era piena di folla che da giorni aspettava il trombettista.

“Stavamo aspettando Maalouf, ho già prenotato il mio biglietto”, ha detto uno spettatore a Efe.

L’estasi del pubblico è cresciuta quando l’artista e la band hanno tradotto i suoni di alcune delle famose canzoni del cantante libanese Fairuz. EFE

fzb / amg

(video)

