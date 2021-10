Ibrido tra una maschera e un purificatore d’aria

Uno dei prodotti più curiosi che Razer ha presentato al RazerCon 2021 è stato il nuovo purificatore d’aria. Questo non è solo un purificatore d’aria, Ma la firma ci lascia con il Razer Zephyr, che è una sorta di maschera che purifica davvero l’aria. Il brand pubblicizza questo prodotto come una maschera intelligente e sostenibile che, dopo alcuni test iniziati ad agosto, è finalmente ufficiale.

Razer Zephyr: purificatore d’aria portatile

Questo modello utilizza filtri che Fornire protezione bidirezionale Dura 3 volte di più delle mascherine usa e gettaGarantire la sicurezza nell’inalazione e nell’espirazione dell’aria.

nuovo prodotto

Questa è nuova Il Razer Zephyr è alimentato da due ventole interne (4200/6200 rpm) consente una maggiore circolazione dell’aria per un migliore raffreddamento, fornendo aria filtrata più fresca con maggiore comfort. Inoltre, questo prodotto offre un’interazione sociale ottimale con un design trasparente con rivestimento antiappannamento e luci interne per una migliore visualizzazione della voce e dell’espressione facciale dell’utente. Così possono vedere le nostre facce in ogni momento.

lei usa il Razer Chroma RGB, consentendo agli utenti di personalizzare le luci interne e i ventilatori secondo il loro stile preferito. Questo è possibile grazie all’app mobile disponibile per iOS e Android. Progettato e pensato per il comfort e la salute, la morbida guarnizione in silicone e il design a doppio cinturino dietro la testa assicurano una perfetta aderenza sulla bocca e sul naso con una vestibilità comoda e sicura per tutte le dimensioni della testa.

I filtri N95 di qualità di Razer Zephyr mantengono Filtrazione migliorata fino a 3 giorni, con conseguente riduzione dell’80% dei rifiuti rispetto alle maschere chirurgiche usa e getta, un altro passo avanti nell’impegno del marchio per l’ambiente. su questo web Puoi saperne di più su questo prodotto.

Prezzo e disponibilità

Come la società ha annunciato oggi, questo Razer Zephyr è ora disponibile Sul suo sito ufficiale a 109,99 euro. inoltre eIl pacchetto di filtri di qualità N95 (10 unità) è ora disponibile sul sito Web del marchio al prezzo di 34,99 euro. Se vogliamo, possiamo acquistare un pacchetto composto da Razer Zephyr (Zephyr Purifier e 3 confezioni di filtri N95 di qualità) sul sito dell’azienda al prezzo di 159,99 euro.