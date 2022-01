IceGiant ProSiphon Elite, dissipatore da 2kg, si prepara per Alder Lake

IceGiant, attraverso le loro reti ufficiali, ha annunciato il miglior dissipatore di calore della gamma e IceGiant ProSiphon Elite, che è il più grande sistema di raffreddamento ad aria del mondo, verrà aggiornato per supportare i processori Intel Alder Lake, che fornirà anche la compatibilità con il suo successore, Lake Raptor, di cui condividerà il socket.

Vi ricordiamo che questo dispersore pesa 2 kg, e ha delle dimensioni Altezza 165 mm X 250,9 mm x largo 129,4 mm Posteriore con quattro ventole da 120 mm. Queste ventole ruotano tra 300 e 2300 giri/min per generare un flusso d’aria di hasta 71,9 CFM con pressione costante di 3,3 mm H2O Forte a 32,2 decibel.

Il suo design differisce da quello di un tipico sistema di raffreddamento ad aria per la sua presenza Raffreddamento a due stadi a gravità. Questo design nasconde un “sistema di raffreddamento”, ma non utilizza una pompa dell’acqua per spostare il liquido di raffreddamento. Questo perché il dissipatore di calore utilizza la gravità in combinazione con fluido isolante Per consentire una corretta circolazione del fluido.

L’uso del design senza pompa significa che Nessuna parte in movimento Potrebbe fallire nel tempo. per il suo lavoro, Buffer liquido bollire CPU All’interno dell’evaporatore, il vapore scorre verso l’alto nel condensatore. È lì che scorre aria fredda, mantenendo la condensa a bassa temperatura e, condensando, trasformando il vapore in liquido. La gravità fa quindi cadere il liquido freddo nell’evaporatore mentre il ciclo si ripete. Dai, il famoso bagno turco che è diventato popolare sugli smartphone.

Andiamo a ciò che conta prestazione, e possiamo dire che è persino in grado di triturare di due gradi fino a un grado ultra-fluido personalizzato e persino di ridurlo fino a 13°C Noctua NH-U14S TR4-SP3 Temperatura in AMD Ryzen Threadripper 3970X.

il IceGiant ProSiphon Elite oro in vendita 184,90 EUR, anche se ora è contrassegnato come non disponibile, chissà se è perché è stata rilasciata la versione con l’adattatore per il socket LGA1200. Con questi dati alla mano, sarei lieto di vederlo in azione in futuro Processore Intel Core i9-12900KS @ 5,50 GHz.