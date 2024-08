iFixit smonta l’anello intelligente di Samsung

La batteria e la bobina sono collegate al circuito stampato tramite un connettore rapido, lasciando il circuito inutilizzabile in caso di riparazione.

Galaxy Ring, il primo anello intelligente di Samsung, in nero titanio

Aspettavamo il suo lancio da mesi, e finalmente lo scorso luglio, in occasione del lancio del secondo dispositivo Galaxy Unpacked quest’anno, Il primo anello intelligente di Samsung. Da quel momento, abbiamo visto le immagini del Galaxy Ring da tutte le sue possibili angolazioni e colori (nero, grigio e oro, tutti realizzati in titanio), ma la verità è che… Non ci siamo mai fermati a pensare a cosa ci sarebbe stato dentro.. Lo scopriremo adesso.

Se acquisti un dispositivo Il suo prezzo è di 449 euroL’ultima cosa che hai in mente è smontarlo per controllare cosa c’è dentro, perché poi ovviamente sarà completamente inutilizzabile. Esistono però degli specialisti dedicati specificatamente a questo scopo Un esame approfondito dei suoi componenti o della durata del dispositivocome abbiamo visto qualche settimana fa nel duro test di resistenza del Galaxy Z Fold6, che tra l’altro ha finito per prendere fuoco.

Ecco come appare il Galaxy Ring dall’interno: è impossibile ripararlo senza distruggerlo

In questa occasione, abbiamo trasformato i telefoni pieghevoli in anelli intelligenti e lo YouTuber JerryRigEverything per iFixit, che fornisce un’ampia gamma di istruzioni per la riparazione e lo smontaggio del dispositivo per aiutare gli utenti. Bene, come già saprai, il Galaxy Ring è un… Un dispositivo innovativo in grado di monitorare salute, benessere e comfort Di persone 24 ore su 24, come sofisticati dispositivi indossabili, ma La cosa più curiosa è che dall’esterno sembra un normale anello. La corrente ha un peso massimo di 2,3 grammi.

Entrare all’interno del Galaxy Ring non è un compito facileMa Il team iFixit si è messo al lavoro Per poterci dire cosa c’è dentro. Per iniziare, hanno dovuto sciogliere la resina e il rivestimento plastico all’interno dell’anello e poi raschiarlo con uno stuzzicadenti di legno per raggiungere i componenti interni. La batteria e la bobina sono collegate alla scheda elettronica tramite un connettore rapidoUn metodo semplifica la sostituzione della batteria nei dispositivi.

Tuttavia, questo non ha senso sul Galaxy Ring Il suo design significa che non può essere riparato senza distruggerlo. Il motivo di Samsung per farlo? Secondo iFixit, il colosso sudcoreano potrebbe assemblare l’anello su linee di produzione indipendenti L’uso di un connettore rapido è più conveniente rispetto alla saldatura delle parti. Questo è, ad esempio, ciò che Oura sta facendo con il suo anello intelligente Ring Gen 3, che è un’azienda molto più piccola di Samsung.

Altrimenti, Non c’è nessuna sorpresa dentro Samsung Galaxy Ring: Ha un chip di gestione energetica della Analog Devices, un controller di ricarica wireless e connettività NFC della NXP, tra le altre cose. corto, Samsung è riuscita a ridurre i costi di produzione, ma gli utenti dovranno acquistarne uno nuovo se si rompe Una volta scaduto il periodo di garanzia è impossibile ripararlo senza renderlo completamente inutilizzabile, come abbiamo appena detto.

