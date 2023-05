Iga Swiatek e la difesa della Roma più vicine

Iga Swiatek, numero uno al mondo, ha svolto perfettamente il suo ruolo di protagonista. Le donne polacche non hanno avuto complicazioni importanti e Ha raggiunto i quarti di finale al WTA 1000 di Roma. Ha sconfitto la croata Donna Vekic (24) per parti 6-3 e 6-4 in 1 ora e 35 minuti.

Iga Swiatek continua la sua strada verso il titolo a Roma. GT

Senza giocare al meglio, la giovane di Varsavia ha spiegato perché è stata così a lungo in testa alla classifica femminile. Ha firmato una solida vittoria per continuare la sua ricerca del secondo titolo consecutivo al Foro Italicol’ultimo grande torneo che ha affrontato il Roland Garros.

Con due break nel primo set e uno nel secondo, la campionessa WTA di Doha, Stoccarda e finalista quest’anno a Madrid ha interrotto il cammino di Vekic, sconfitto in tutti i match precedenti (compresa la finale di San Diego) e Lo strikeout ha concluso 28 della stagione.

Swiatek è entrato tra i primi otto del torneo e ha fatto un altro passo verso la difesa, che non era più tra i contendenti per la bielorussa Arina Sabalenka, numero due del mondo, eliminata in anticipo dall’americana Sofia Kenin.

Al primo turno, le polacche hanno battuto nettamente la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-0 e poi hanno fatto lo stesso contro l’ucraina Lesya Tsurenko, rinunciando ad appena due. Giochi. E così, con una carriera inarrestabile, il vincitore di tre tornei del Grande Slam Affronterà Elena Rybakina (6), proprietario di Indian Wells, secondo a Miami e agli Australian Open 2023, per passarlo alle semifinali.

