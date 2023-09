Ignacio Alonso: “Non c’è spazio per le riunioni. La nostra partecipazione sarà molto esecutiva”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Ignacio Alonso, Presidente della Federcalcio uruguaiana (AUF), si è riunito martedì con Dirigenti dell’Associazione dei calciatori professionisti uruguaianicercando di trovare Risoluzione rapida del conflitto tra giocatori e Società calcistiche dell’Uruguay.

“Per circa 20 giorni Stiamo monitorando la situazione e le trattative in corso tra i club e MutualCiò è avvenuto dopo la richiesta del comitato “Stiamo lavorando su ogni punto dell’ultimo documento (il nuovo statuto dei giocatori professionisti) e su quelli respinti dal Consiglio del calcio professionistico”, ha iniziato a spiegare Alonso.

Il presidente dell’AUF ha precisato che stavano monitorando la questione con i suoi colleghi dell’esecutivo “Estenuante l’esempio di queste trattative bilaterali tra club e giocatori“Così hanno deciso di assumerselo personalmente.”Atteggiamento più attivo Per quanto riguarda il conflitto, in un incontro molto franco che abbiamo avuto con la Mutual, abbiamo citato A Potenziale interferenza E la formula che possiamo suggerire.

Il leader ha spiegato: “Finché ci sarà una buona accettazione, si avanzerà una proposta nella speranza che esista la buona fede e, se non avremo una risposta rapida, cercheremo altre formule per raggiungere una soluzione”.

“L’équipe della Mutua terrà (alle 18 di martedì) una riunione con i suoi delegati, dirigenti e Ci auguriamo che abbiano una formula che consenta loro di rompere questa situazione. Che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di calcio, e la società in generale; Vale la pena aprire rapidamente quest’area perché “Non c’è modo di aspettare ancora.”Ha detto Alonso.

Ha sottolineato: “Non c’è più spazio per nuove riunioni, comitati e nuove proposte, quindi la nostra partecipazione sarà molto esecutiva e decisiva.. Vi informeremo successivamente sullo stato della situazione e sui progressi nelle prossime ore e terremo sicuramente una conferenza stampa per dire alla gente come possiamo uscire da questa situazione”.