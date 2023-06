Ignacio Ramoni: “Il neoliberismo distrugge la classe media, che cade nella povertà e alimenta l’estrema destra”

“Internet, che appariva come una grande soluzione, libera senza confini, oggi è diventata una trappola per molte persone, che sono deliranti nell’ottenere informazioni e non ne sono consapevoli”, afferma il teorico della comunicazione e professore emerito all’Università di Parigi. VII, Ignazio Ramonete.

In un’intervista pubblicata da elDiarioAR.com, mettendo in discussione i progressi tecnologici e il suo studio se incidono sulla qualità dell’informazione, il prestigioso giornalista spagnolo ritiene che, strutturalmente parlando, non sia una novità.

«Nell’ultimo secolo e mezzo la comunicazione è progredita grazie alle innovazioni tecnologiche: il telegrafo, la radio, la televisione, Internet, i social network, la stessa fotografia hanno cambiato la storia dell’informazione… il microfono e l’altoparlante… la comunicazione sono abituati a subire cambiamenti tecnologici brutali e violenti. Il problema è che con internet la dimensione è cambiata.

“Internet ha permesso di fare qualcosa che per molto tempo sembrava impossibile: la democratizzazione dell’informazione”.

Ha osservato che “Negli anni ’70, il Rapporto MacBride – di Sean McBride, premio Nobel per la pace irlandese – chiedeva di non continuare in un mondo in cui l’informazione era dominata da cinque agenzie di stampa e la maggior parte dei media riproduceva quelle notizie. C’erano gruppi multimediali che possedevano Stampa, radio e televisione. Non c’è più, perché ora con il telefono tutti possono avere le proprie informazioni e pubblicarle su Twitter, Facebook o Instagram. L’informazione è democratizzata. Problema risolto? Ovviamente non risolto”.

Ramone ha notato che risolvere il problema solleva nuovi problemi. «Adesso il problema non è la capacità di produrre informazioni, ma piuttosto che l’uso delle nuove tecnologie è diventato così complesso che nessuno sa più veramente di cosa si parla. Che certezza ho che le informazioni che ricevo siano informazioni verificate? nessuno. L’intelligenza artificiale aggiunge un’altra dimensione in termini di incertezza, ma questa è già presente. D’altra parte, quanto bene tutte queste informazioni sono sotto forma di puzzle che ricevo, mi permette di avere una visione coerente dell’insieme e mi dà una spiegazione che mi aiuta nella mia quotidianità di cittadino.

“È molto complicato. E Internet che è emerso come una grande soluzione gratuita e senza confini è oggi una trappola per molte persone che hanno voglia di informarsi e non ne sono consapevoli. Oppure scoprono cose che lo interessano – spettacolo e sport, e attenzione, io non disdegnare queste cose – e ha molte informazioni al riguardo, ma niente di più. Il che conferma una cosa che dico da molto tempo: le informazioni nascondono informazioni. Nel frattempo, nessuno ha un’idea chiara di cosa sta accadendo in Ucraina. Bakhmut è stato preso completamente o no? Nessuno lo sa e nemmeno il Presidente degli Stati Uniti.”

Per un commento dell’intervistatore in merito alle affermazioni fatte nei suoi libri, che con tutte le tecnologie dell’informazione ci sono anche nuovi schemi di manipolazione, e dopo aver fatto notare a Ramonet che il classico dibattito in teoria critica è se il nocciolo del problema stia nella tecnologia stessa o nelle sue proprietà, l’ex direttore ha considerato Per il quotidiano francese Le Monde Diplomatique, “Oggi sono le reti. Chi possiede le reti e fino a che punto i proprietari delle reti esercitano la censura quando possono?”

Di fronte a questo panorama, Ramoni ha sottolineato che la prima cosa è la capacità di capire. “Siamo tutti interessati a capire questo nuovo mondo. Ciò che è recente, è appena successo.

“La guerra in Ucraina è iniziata un anno fa. Ci è voluto molto tempo per capire come funzionava la Guerra Fredda, come è avvenuta la decolonizzazione… Da un lato, le società stanno diventando sempre più attente a questi pericoli. Il cambiamento climatico è un pericolo, ma non ha ancora distrutto il pianeta o l’umanità. L’umanità è organizzazione. Per ciascuna di queste crisi non abbiamo solo avvertimenti, ma movimenti di resistenza e interpretazione. Questo è il più promettente”.

Con informazioni tratte dall’intervista a Daniel Salgado pubblicata in elDiarioAR.com