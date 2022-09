Ikea ha la cassettiera di cui avevamo bisogno per mantenere l’ordine nel nostro spazio di lavoro remoto e costa meno di 20€

Molti di noi non sono tornati in ufficio dall’inizio della pandemia nel 2020 e alcuni si uniscono Lavora faccia a faccia Con il telelavoro qualche giorno alla settimana, ma in ogni caso è fondamentale avere abbastanza spazio in casa per farlo.

Non ne parliamo più stanza per lavorareForse questo è un tiro lungo per alcuni appartamenti con spazio limitato, ma almeno dovremmo avere un tavolo o una scrivania adatti con capacità di posti a sedere. Conservazione Basta avere tutto a portata di mano e in ordine.

Per creare lo spazio perfetto per il lavoro o lo studio non devi fare altro che firmare mobili funzionali che non debbano costare una fortuna, come accade con il risultato che oggi ci interessa: questo La cassettiera è pratica, bella e soprattutto economica In vendita da IKEA, che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento e massimizza lo spazio.

Ci concentriamo su A buon mercato Perché la cassettiera nel design in metallo bianco con tre cassetti per ospitare tutti i tipi di documenti e cancelleria, è disponibile a soli 19 euro.

