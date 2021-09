Ikea presenta un’invenzione che trasforma il tavolo del soggiorno in una base di ricarica wireless

Niente più buone maniere a tavola! Ikea presenta una nuova invenzione che permetterà al tuo tavolo da soggiorno, oltre a svolgere la sua tradizionale funzione, Consenti la ricarica del nostro telefono cellulare o di qualsiasi dispositivo che consente la ricarica wireless. Dimentica basi di ricarica, batterie portatili e tutti i tipi di altre invenzioni per caricare telefoni cellulari e altri dispositivi, perché una volta posizionato il tuo dispositivo compatibile sul tavolo, si caricherà come se fosse una base di ricarica gigante.

Trasforma qualsiasi tavolo di plastica o di legno in una docking station

Si chiama quest’ultima invenzione dell’azienda specializzata in mobili ed elettrodomestici Sjmrke Non è né più né meno di a Un caricabatterie Qi da $ 40 che si trova sotto il tavolo per trasferire energia al dispositivo su cui lo metti. Causa inconvenienti o potrebbe danneggiare alcune cose sul tavolo? apparentemente no. Il caricabatterie Qi non interferisce con altri oggetti al di fuori del dispositivo compatibile né interferisce con la decorazione, in quanto è posizionato sotto il tavolo ed è un dispositivo molto piccolo.

Sjmrke può essere utilizzato fuori tavolo nel nostro soggiorno: può essere utilizzato anche Tavolini, scrivanie e persino il nostro comodino. La sua installazione è molto semplice, in quanto può essere fissato o fissato con nastro biadesivo sotto superfici in plastica e legno di spessore compreso tra 8 e 22 mm, secondo i rapporti di Gizmodo. Nonostante il fatto che Ikea abbia già una vasta gamma di mobili con ricarica wireless integrata, la verità è che Sjmrke ci fa risparmiare un sacco di soldi quando Aggiungi questa nuova tecnologia ai mobili tradizionali che abbiamo in casa.

Disponibilità, prezzo e altre caratteristiche

Quando puoi acquistare questo nuovo prodotto? A quanto pare sarà disponibile nei negozi fisici e sul sito Ikea e, come abbiamo specificato prima, avrà un prezzo di 40 dollari. Per quanto riguarda la sua potenza, Ikea non specifica nulla, anche se dovrebbe essere di almeno 5 watt. Viene fornito con un LED di stato e un monitor di temperatura per evitare disturbi.