Il 10 giugno si svolgerà a Guayaquil il ‘Festival della Repubblica Italiana’

A giugno l’Italia festeggia ‘Festa della Repubblica Italiana’, La data in cui gli italiani furono chiamati a determinare quale tipo di governo volessero per il proprio Paese (monarchia o repubblica), per commemorare il referendum del 1946. Dopo 85 anni di monarchia, l’Italia divenne una repubblica, con il 2 giugno – e l’intero mese di giugno – data per celebrare la nascita della loro nazione.



Questa festa non è celebrata solo in tutti gli angoli ItaliaÈ praticato in tutto il mondo attraverso missioni diplomatiche e dalle comunità italiane all’estero.

Attraverso vari eventi Ambasciata d’Italia in EcuadorPortato Caterina BertoliniQuesta importante celebrazione si unisce all’organizzazione di varie attività a Guayaquil.

Un concerto si terrà venerdì 10 giugno 2022 a Guayaquil Orchestra Sinfonica di Guayaquil Al Teatro Civico Centro Eloy Alfaro, diretto dal maestro italo-argentino Dante Santiago Ansolini. Sarà aperto al pubblico e ad accesso libero dalle ore 19:00.