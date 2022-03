Il 14% delle aziende salvadoregne ha effettuato transazioni in BTC, secondo la Camera di Commercio di Cointelegraph

Delle 337 società intervistate tra il 15 gennaio e il 9 febbraio, solo il 14% ha dichiarato di aver negoziato in BTC da quando è entrata in vigore la legge sui bitcoin. Oltre il 90% delle aziende ha indicato che l’adozione di Bitcoin nel paese ha avuto un impatto minimo sulle proprie vendite.

Le aziende in El Salvador sono state lente nell’adottarlo da quando il paese ha riconosciuto la risorsa digitale come moneta a corso legale nel settembre 2021, secondo un recente sondaggio della Camera di Commercio di El Salvador.

