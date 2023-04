Il 26° incontro annuale del Forum di San Paolo si terrà questo giugno in Brasile

preso da sito web del PCC

Il 26° incontro annuale del Forum di San Paolo (FSP) si terrà a giugno in Brasile, come concordato durante l’incontro del gruppo di lavoro FSP tenutosi a Bogotà lo scorso fine settimana a cui hanno partecipato 51 rappresentanti di 26 partiti di 16 paesi.

La delegazione cubana presente all’incontro era guidata dal Vice Capo del Dipartimento per le Relazioni Internazionali del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, Ángel Arzuaga Reyes, che ha espresso la nostra solidarietà al Governo e al popolo della Colombia e ha sostenuto l’importanza dell’unità nel la diversità delle forze e dei movimenti sociali e popolari degli intellettuali progressisti e di sinistra in America Latina e nei Caraibi contro l’imperialismo e l’estrema destra fascista.

Durante le sessioni di lavoro è stata data ampia informazione sulla realtà colombiana, in particolare sulle riforme promosse dal governo di Gustavo Petro in settori come la sanità e il lavoro. Successivamente sono state discusse le bozze del documento di base della 26a riunione del Programma di servizi finanziari, il programma di attività proposto, il piano di lavoro per il 2023 e la dichiarazione finale.

Nei discorsi e nei documenti presentati all’incontro è stata espressa solidarietà a Cuba, soprattutto nella lotta contro l’intensificarsi del blocco dei paesi, e si è chiesto di inserirla nella falsa lista degli stati sponsor del terrorismo e del ruolo dello stato caraibico come garante fa parte del processo di pace in Colombia.

Arzuaga Reyes, come si legge nel documento centrale che dovrebbe concentrare le discussioni del 26° Meeting Annuale, ha evidenziato: “Abbiamo la responsabilità storica di cogliere questa seconda opportunità in America Latina e nei Caraibi per avere la maggioranza dei governi composta da forze politiche progressiste e movimenti sociali al potere.

Superiamo le differenze, costruiamo la più ampia unità nella diversità dei partiti, dei movimenti sociali e popolari e degli intellettuali di sinistra all’interno di ogni organizzazione, paese e continente. imperialismo. L’imperialismo e l’estrema destra fascista sono in agguato come gravi ferite. Pertanto, l’unità antimperialista è un imperativo come tattica e strategia chiave per la vittoria. Ha notato che la nostra gente non può più aspettarci, o lo faremo insieme o lo faranno da soli.

È gratificante che questi incontri tornino sul suolo brasiliano, in un momento in cui è iniziata una nuova fase di trasformazioni a favore della maggioranza, che ha portato ancora una volta il leader del Partito dei Lavoratori (PT), Luiz Inácio Lula da Silva. , uno dei fondatori e il massimo promotore della FSP, unità e integrazione latinoamericana e caraibica contro l’imperialismo e la destra neoliberista.