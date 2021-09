Il 26 ottobre arriva in Spagna la nuova piattaforma streaming di Warner

Ammonitore Rivelata la data di lancio di HBO Max in Spagna: sarà il 26 ottobre, che coincide con il recente annuncio della casa di produzione che vedremo la piattaforma durante l’autunno del 2021. Si parlava di Spagna e dei paesi nordici, e così sarà: il 26 ottobre HBO Max sarà disponibile in Svezia, Danimarca , Norvegia, Finlandia, Spagna e Andorra.

Come previsto, sarà seguito dal Portogallo e dai territori dell’Europa centrale e orientale per tutto il 2022, come parte di un lancio globale graduale: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Warner sta pianificando un evento virtuale il prossimo mese, dove mostrerà prezzi, disponibilità e altri dettagli. sulla piattaforma.

Per ora, nel video promozionale possiamo aspettarci qualche caratteristica in più: Come promesso, l’app critica di HBO cambia e HBO Max arriva di nuovo Che includerà la possibilità di aprire diversi profili. Per il resto, il video mette in evidenza speciali franchise Warner che sappiamo faranno parte del catalogo della piattaforma: DC, Harry Potter, Game of Thrones e altro ancora. C’è anche nuovo web, ha senso per ora con solo un annuncio di ciò che verrà.

HBO continua a crescere

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul servizio. Kristina Solebak, CEO di HBO Max EMEA ha dichiarato che “La miscela unica ed esclusiva di contenuti iconici di Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network e Max Originals, inclusi gli originali locali, consente di costruire una piattaforma di streaming che delizia il pubblico in Europa”. Warner specifica che “HBO Max sarà disponibile per i nuovi clienti oltre agli abbonati HBO Spagna esistenti”., ma non ci sono dettagli su una possibile discrepanza di prezzo nel servizio, cosa che non si è verificata negli Stati Uniti e in America Latina.

Conosciamo alcuni dettagli, sì: la HBO tradizionale che sappiamo se ne andrà, cioè questo miglioramento/rilancio del servizio non coesisterà con le vecchie versioni. Tra i suoi programmi, possiamo trovare i canali di intrattenimento di WarnerMedia (non è ancora noto se influenzerà HBO Max). fusione AT&T, proprietario di WarnerMedia e Discovery). Questo è in aggiunta a ciò che la HBO tradizionale aveva già, Ci sono contenuti di Cartoon Network, TBS, TNT, Adult Swim, The CW, DC Universe e società di produzione cinematografica come New Line Cinema. Warner stesso.

A tutto ciò si aggiungono le versioni originali di HBO Max, alcune delle quali arrivano già in Spagna tramite HBO tradizionale, come “The Flight Attendant” o “Justice League Zack SnyderA tutto questo si aggiungeranno produzioni spagnole, come l’annunciato adattamento della commedia.’Garcia!‘ o ‘Futa Guan’, prodotto da TNT. Tutto il resto è in sospeso, inclusi titoli di film e serie più specifici, che in alcuni casi arriva tramite altre piattaforme.