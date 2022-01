Il 41% dei colombiani ha un reddito solo per sopravvivere, secondo lo studio

Bogotà, 19 gennaio (EFE). Solo quattro colombiani su 10 hanno un reddito per coprire le spese necessarie per sopravvivere e più della metà è in ritardo con i propri obblighi finanziari, secondo uno studio sul benessere finanziario della Colombia pubblicato mercoledì. Il 41% delle persone ha affermato di avere un reddito equo solo per sopravvivere e il 41,2% ha affermato di essere preoccupato o molto preoccupato che i soldi non fossero sufficienti. Così viene salvata dallo studio “Transazioni online e benessere finanziario in Colombia”, sulla base di un’indagine su 3.721 adulti condotta da Banca de las Oportunidades, programma del governo colombiano per l’inclusione finanziaria. Secondo questo studio, l’indice di benessere finanziario dei colombiani, nonostante questi dati, è a un livello medio, con 49,8 su una scala in cui 14 è il più basso e 95 il più alto. In questo modo, il 22,5% degli intervistati non poteva permettersi una spesa inaspettata dal proprio reddito corrente e il 40,3% affermava che fare il regalo comportava “un onere significativo sulle spese mensili”. Afferma Banca de las Oportunidades: “E’ chiaro che i giovani e gli uomini tra i 18 ei 24 anni raggiungono livelli di benessere finanziario più elevati”. Questo “benessere finanziario” aumenta anche per chi ha conseguito la laurea, soprattutto se laureata. Vivere in una zona rurale o non avere le spese familiari offre anche un maggiore lusso finanziario, così come coloro che effettuano transazioni finanziarie online. Su quest’ultima riga, il rapporto assicura che la pandemia ha ridotto di dieci punti percentuali il numero di persone che preferiscono utilizzare il contante rispetto ai pagamenti con carta o denaro mobile, che prima del 2020 era dell’88,4%.