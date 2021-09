Il 59° comitato direttivo del PAHO inizia a concentrarsi sulla pandemia di COVID-19

L’appuntamento in programma fino al prossimo ventiquattresimo giorno prevede l’intervento dei ministri di settore nelle Americhe che presenteranno le esperienze dei propri Paesi nell’affrontare l’attuale emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione della suddetta malattia causata dalla SARS virus. – Baia-2.

L’evento regionale può essere seguito in diretta sul sito web della suddetta organizzazione, attraverso il suo canale YouTube o il suo account Twitter. Durante la sessione di apertura sono attesi gli interventi del Direttore Generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e della sua controparte del PAHO, Carissa Etienne; Così sono i presidenti del Cile, Sebastian Pinera, e del Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.

Oggi, il direttore dell’Organizzazione panamericana della sanità presenterà il rapporto annuale della sua amministrazione per il periodo da luglio 2020 a luglio 2021, che si concentra sulla cooperazione dell’organizzazione per aiutare i paesi a rispondere alla pandemia, preservando e migliorando i loro risultati in materia di salute.

Interverranno oggi anche il presidente della Banca interamericana di sviluppo, Mauricio Clavier Caroni, e il segretario del Dipartimento della sanità e dei servizi sociali degli Stati Uniti, Xavier Becerra.

Interverranno inoltre il Ministro della Salute e della Protezione Sociale della Colombia e il Presidente uscente del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, Fernando Ruiz Gómez.

Entro mercoledì 22 settembre forniranno un aggiornamento sulla situazione Covid-19 nella regione.

Le discussioni del comitato direttivo PAHO riguarderanno politiche o tabelle di marcia volte ad aumentare la capacità di produzione di farmaci essenziali e tecnologie sanitarie nella regione.

Un altro aspetto da analizzare è la rivitalizzazione dell’immunizzazione come bene pubblico, la digitalizzazione del settore sanitario, la creazione di sistemi resilienti e il recupero post-pandemia.

Si terranno attività come un evento sul trasferimento tecnologico per la produzione di vaccini mRNA, dove il PAHO annuncerà i beneficiari e i progetti regionali selezionati per sviluppare questi prodotti, nonché il consorzio di produttori che lavoreranno su questa tecnologia.

Per uno scambio sulla risposta globale al prolungamento della crisi pandemica e sul legame tra salute ed economia, si riuniranno il Direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità e il Direttore della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, Alicia Barcena una riunione nel contesto di questo Consiglio 59.

Durante la settimana in cui si riunisce il Consiglio, verrà assegnato il PAHO Award for Management and Leadership in Health Services 2021.

