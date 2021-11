Il 5G interferisce con la sicurezza degli aerei?

Il Tecnologia 5G È venuto per restare. Questa nuova generazione di trasmissione e comunicazione dati ha mosso i primi passi nel 2019, e ad oggi è già stata installata in molti segmenti produttivi, anche se c’è ancora molto da esplorare. Uno dei più recenti in diffusione di detta tecnologia Fu l’aviazione ad atterrare a marce forzate in una zona che lui non aveva ancora controllato.

AT&T e Verizon, due dei più grandi vettori statunitensi, hanno annunciato che stanno ritardando il lancio del 5G sui loro aerei a causa di potenziali interferenze con i sistemi di sicurezza della cabina. Questo è stato dettagliato dalle due società in un comunicato consultato Il giornale di Wall Street. AT&T e Verizon hanno confermato che ritarderanno il lancio di un mese, quindi hanno in programma di riprendere l’iniziativa il 5 gennaio del prossimo anno.

AT&T e Verizon, due dei principali vettori statunitensi, hanno avvertito che ritarderanno il lancio del 5G. Getty Images

L’annuncio è arrivato dopo che la Federal Communications Commission e la Federal Aviation Administration (FAA), due entità responsabili della sicurezza degli aeromobili, hanno emesso un memorandum Rapporto a produttori e piloti affermando che avrebbero “valutato ulteriormente l’impatto del 5G sulle tecnologie di sicurezza degli aeromobili”.

Da parte loro, i gruppi aeronautici hanno anche avvertito a lungo i regolatori che un lancio 5G potrebbe interferire con i radio altimetri o gli altimetri radar, i dispositivi che consentono ai piloti di misurare la distanza di un aereo dal suolo.

È fondamentale che queste discussioni siano basate su scienza e dati”.







Margaret BowlesPortavoz di AT&T





“È importante che queste discussioni si basino su scienza e dati”, ha detto in una nota la portavoce di AT&T Margaret Bowles. Il portavoce di Verizon Richard Young ha dichiarato: Il giornale di Wall Street La società continuerà a portare avanti l’introduzione della tecnologia 5G. “Speriamo di farlo all’inizio del primo trimestre del 2022”, ha detto.

Per ora, la FAA continua ad avvertire che i passeggeri devono attivare la modalità aereo o spegnere eventuali dispositivi 5G durante il volo.

T-Mobile US Inc. può trarne vantaggio. ritardi da AT&T e Verizon

AT&T e Verizon stanno correndo per raggiungere T-Mobile US nell’implementazione di una rete 5G per servire migliaia di case, fabbriche e dispositivi collegati alla tecnologia di ultima generazione. come Bloomberg, T-Mobile US ha un anno davanti, poiché utilizza altre onde radio che in linea di principio non causano interferenze, o almeno non si sospetta come nel caso di AT&T e Verizon.

AT&T e Verizon competono in una gara per raggiungere T-Mobile US nell’implementazione del 5G Getty Images

Blair Levine, analista di New Street Research, ha osservato in una nota compilata Bloomberg Un ritardo di un mese non avrà un impatto materiale. “La domanda è quanto durerà questo ritardo. “Se si estende troppo a lungo, finirà per danneggiare Verizon e AT&T contemporaneamente a T-Mobile”, ha detto Levine.