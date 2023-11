Il 66% dei clienti pagherebbe di più per una migliore esperienza con il tuo marchio

Lui Il 66% dei clienti è disposto a pagare di più per un’ottima esperienza, Questo era chiaro nell’incidente Medaglia Connect MadridFesteggiarlo 21 novembre dentro Laboratorio del Lago Madridche ha riunito più di 60 esperti di circa 30 marchi come Abanca, BBVA, Santa Lucía, Zurigo o Telefónicaper affrontare le ultime tendenze in

Esperienza del cliente (CX) E Intelligenza artificiale generativa (AI).

Eduardo Crespo, Amministratore delegato e Vicepresidente senior per Regno Unito, India, Medio Oriente, Africa ed Europa meridionale presso Medallia, inaugurato oggi e riflette le aspettative sempre più elevate dei clienti. Infatti, come ha detto Eduardo “Lui Il 73% dei clienti si aspetta che i brand conoscano le loro esigenze e aspettative“.

La personalizzazione come condizione necessaria per una buona esperienza



Investire in innovazione E Le ultime soluzioni di intelligenza artificiale Sono proprio gli strumenti che favoriranno questa personalizzazione. Tanto che secondo uno studio condotto da Medaglia, 84% Dai clienti Credo che le esperienze personali siano importanti quanto i prodotti e/o i servizi Della stessa marca.

Sperimenta l’omnicanalità come parte dell’iper-personalizzazione



Per questa parte, Javier Castro, consulente senior per le soluzioni presso Medagliaha evidenziato attraverso una “demo” dal vivo l’importanza di ciò

Per offrire un’esperienza cliente omnicanale e in tempo reale utilizzando la soluzione Coordinamento della prova Medaglia (MXO). Per offrire quella personalizzazione superiore che l’utente sta cercando.

Nelle parole di Javier, “La nostra soluzione combina i dati sul percorso del cliente con le informazioni già presenti nei nostri sistemi. Questo ci consente di fare proprio questo Identificare i dati istantaneamente rilevanti e agire attraverso il canale più appropriato, che sia web, mobile o call center, adattandosi alle loro preferenze, ma anche utilizzando il canale che genera il minor costo per l’azienda”.

Il percorso dell’esperienza del cliente: dove stiamo andando?



Per questa parte, Enrique Gomez Alonso, Direttore consultivo per l’Europa di Medaglia Ha presentato ai partecipanti una sfida costante Sviluppare programmi di esperienza del cliente Nelle aziende: “Hai già implementato la tua piattaforma VoC e i tuoi software CX ed EX e pubblichi periodicamente i risultati. Ma… cosa succederà dopo?”“, ha chiesto agli ascoltatori.

Così ha proposto Enrique A. Approccio sistematico e strutturato Fornire istruzioni chiare Sviluppare programmi di esperienza del clienteGarantire che le decisioni vengano prese strategicamente in base alle esigenze aziendali e alle aspettative dei clienti:

Valutazione della maturità: Il primo passo è valutare l’attuale maturità del programma di customer experience e capire se soddisfa le esigenze aziendali e come lo percepiscono i clienti. Stakeholder e Analizzare i processi, gli strumenti e i risultati attuali per identificare aree di miglioramento e opportunità di crescita.

Il primo passo è valutare l’attuale maturità del programma di customer experience e capire se soddisfa le esigenze aziendali e come lo percepiscono i clienti. Analizzare i processi, gli strumenti e i risultati attuali per identificare aree di miglioramento e opportunità di crescita. Standard: Viene effettuato un confronto completo tra i software esistenti per l’esperienza del cliente e quelli dei concorrenti e di altri leader del settore per comprendere le lacune e le opportunità di miglioramento.

Viene effettuato un confronto completo tra i software esistenti per l’esperienza del cliente e quelli dei concorrenti e di altri leader del settore per comprendere le lacune e le opportunità di miglioramento. Agenda strategica sull’esperienza del cliente: Le principali priorità aziendali per i prossimi tre-cinque anni saranno identificare come si evolverà l’esperienza del cliente nel medio termine. Ciò include l’identificazione delle aree chiave su cui concentrare gli sforzi per migliorare la soddisfazione del cliente e generare valore a lungo termine.

Le principali priorità aziendali per i prossimi tre-cinque anni saranno identificare come si evolverà l’esperienza del cliente nel medio termine. Ciò include l’identificazione delle aree chiave su cui concentrare gli sforzi per migliorare la soddisfazione del cliente e generare valore a lungo termine. procedure: Sulla base delle valutazioni precedenti, vengono determinate le azioni necessarie per colmare le lacune attuali e future. Ciò può includere l’implementazione di nuove tecnologie, lo sviluppo di programmi di formazione dei dipendenti, il miglioramento dei processi o qualsiasi altra iniziativa per migliorare l’esperienza.

Sulla base delle valutazioni precedenti, vengono determinate le azioni necessarie per colmare le lacune attuali e future. Ciò può includere l’implementazione di nuove tecnologie, lo sviluppo di programmi di formazione dei dipendenti, il miglioramento dei processi o qualsiasi altra iniziativa per migliorare l’esperienza. carta stradale: Infine, viene creata una tabella di marcia dettagliata che definisce l’ordine in cui le azioni saranno implementate e quali criteri avranno la priorità, tenendo conto dell’impatto su competenze, fattibilità tecnica, ritorno sull’investimento e allineamento con gli obiettivi strategici.

Feedback non richiesti: cosa ci dice il comportamento dei clienti?



Durante l’evento, Sergio Arango, Responsabile delle relazioni con i clienti di Amadeusha raccontato la storia di successo dell’azienda su “Comportamento digitale per comprendere i clienti B2B”, dove ha spiegato come Amadeus, focalizzato su soluzioni tecnologiche per i viaggi e il turismo, ha rivoluzionato la comprensione e… Esperienza digitale Beneficio Lui commento non richiesto

(Dati indiretti non forniti in modo proattivo dagli utenti in quanto si tratterà di sondaggi)

Pertanto, utilizzando strumenti come Adobe Analytics E Medaglia DXSPerché sono arrivati Ridurre il tasso di perdita Migliorare significativamente l’interazione e la soddisfazione del cliente: “Analizziamo in modo completo il comportamento digitale degli utenti per affrontare potenziali punti critici e implementare cambiamenti strutturali e di contenuto”.Sergio ha spiegato.

Inoltre, esperti di Mapfre, Abanca, TotalEnergies, Santa Lucía, Canal de Isabel II, UAX Nel corso di una tavola rotonda, hanno analizzato al pubblico le strategie relative all’esperienza del cliente, come priorità per promuovere la crescita del business.

Funzionalità di intelligenza artificiale generativa nelle nuove esperienze dei clienti



Entro la fine della giornata, Alfonso Jimenez, Responsabile dei servizi professionaliaccanto a Idris Desjardins, Direttore senior dell’analisi del testo presso Medagliahanno presentato parte delle novità che presenteranno in Esperienza con il medaglione di Las Vegas Nel febbraio 2024 sull’importanza dell’intelligenza artificiale generativa nell’estrazione idee valore di Dati strutturati e non strutturati Ha un grande potenziale per analizzare il sentiment dei clienti concentrandosi sul miglioramento della loro esperienza e sul miglioramento dei risultati aziendali.

Lo scambio di idee, esperienze e conoscenze presso Medallia Connect Madrid ha dimostrato l’importanza di affrontare le complessità attuali e future della gestione dell’esperienza del cliente e della trasformazione digitale attraverso approcci innovativi e strategici con particolare attenzione alle prospettive di questa disciplina.