Il 99% di Bitcoin è gestito da balene e società

Secondo i dati di The Block, le balene e le istituzioni rappresentano quasi l’intero volume delle transazioni in Bitcoin (CRIPTO: BTC).

Cosa è successo

domenica, analisi sulla catena Un post di The Block ha rivelato che il 99,3% del volume totale di Bitcoin è gestito da balene e fondazioni.

99% di quota elevata del volume delle transazioni – percentuale di # bitcoinIl volume totale gestito da istituzioni e balene ha raggiunto livelli record del 99,3% nel quarto trimestre del 2021. Questo è in aumento rispetto al 97,5% nel primo trimestre dell’anno e al 58% nel primo trimestre del 2017. pic.twitter.com/oVmnzE9AzP – IntoTheBlock (intotheblock) 19 dicembre 2021

“Il grande volume di transazioni come a agente Attività istituzionale e “balene”, come ricordato da The Block in A twitta.

“Il volume totale trasferito in transazioni superiori a $ 100.000 è aumentato di un fattore 4 da una media di $ 450 miliardi a settimana a gennaio a $ 1,9 trilioni a novembre”.

D’altra parte, un altro rapporto dalla piattaforma di analisi sulla catena Santiment afferma che il numero di indirizzi Bitcoin contenenti tra 100 e 1.000 BTC è cresciuto esponenzialmente nelle ultime 10 settimane.

? # bitcoinIl numero di titoli di balene contenenti da 100 a 1.000 titoli dollari BTC Ha 193 titoli in più in questo prestigioso club, rispetto a solo 10 settimane fa. Il numero di balene in questo strato ha mostrato alcune sorprendenti somiglianze con dollari BTC prezzo storicamente. https://t.co/kFzKHVqWxq pic.twitter.com/ogN0Wiz7Ut – Santimentfeed 16 dicembre 2021

foto Michael Fortch e Unsplash