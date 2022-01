Il ballo di compleanno di Michelle Obama e la dolce foto che Barack le ha dedicato

La famiglia Obama al tramonto alle Hawaii

Barack Obama ha festeggiato il compleanno di sua moglie Michelle Obama con una foto dolcissima Da lunedì in uno dei loro luoghi di vacanza preferiti: le Hawaii.

Buon compleanno, Michela.L’ex presidente, 60 anni, ha scritto in un tweet accanto alla foto in cui si vedono in posa al tramonto: Lei tiene in mano un cocktail e lui glielo bacia sulla guancia. “Il mio amore, il mio partner, il mio migliore amico…”Obama ha scritto nel post.

Il messaggio di Barack Obama alla moglie

Ex First Lady degli Stati Uniti Oggi festeggia il suo cinquantottesimo compleanno.

Ha anche condiviso la gioia dei suoi festeggiamenti sui social, ma lo ha fatto con un video divertente in cui la si vede ballare davanti a una torta, accompagnata da un messaggio: “Ecco Sweet 58! Grazie mille per il tuo sfogo di amore. Indipendentemente dal fatto che io scriva, e-mail o pubblichi sui social media, ogni messaggio di compleanno che ho ricevuto oggi significa molto per me. Sono così grato di avere così tante persone che tifano per me. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva il prossimo anno”.

Michelle Obama balla su una sedia prima di spegnere le candeline il giorno del suo compleanno

Avvocato laureato presso l’Università di Harvard, Michele Barack si è incontrato nell’ufficio di Sidley Austin a Chicagodove lavoravano entrambi.

“Non sapevo davvero cosa aspettarmi”Ha detto ricordando il momento in cui ha sentito i suoi colleghi parlare del suo nuovo collega. Poi è entrato Barack Obama. E Barack Obama ha sempre camminato come Barack Obama… Come se avessi tutto il tempo del mondo. Aveva quella passeggiata… Ho pensato: “Ragazzo, sei bello”.

Tuttavia, rivelalo Escludere “uscire con uno dei pochi impiegati neri in estate” Perché le era “proibito”: le era stato assegnato il compito di fare da mentore a quest’uomo che aveva due anni più di lei.

Ma quando si sono conosciuti, ha finito per cedere al corteggiamento del giovane avvocato. Mi ha detto: sei matto, dovremmo uscire insieme. Mi piace e piace a te. Mi è piaciuto molto di lui: era molto diretto. Non stava girando in tondo”.

Si sono sposati nel 1992

“Quando ci siamo fermati per un gelato, ha sentito che stavo iniziando ad essere più aperto. E si è mosso dolcemente: si è solo chinato per darmi un bacio. E questo è stato tutto ciò che è servito davvero. Da quel bacio in poi, siamo stati… è stato amore. Era la mia gamba”.

Era il 1989. Si sono sposati poco più di due anni dopo., nel 1992.

Un attore importante nell’arena politica

Michelle Obama Inserito la scorsa settimana Messaggio Si è impegnata, insieme a una coalizione che lavora per i diritti degli elettori, a registrare più di un milione di nuovi elettori nel paese prima delle elezioni di medio termine di novembre di quest’anno., dove sarà la controversia Prendi il controllo delle due camere del Congresso. Da notare che negli Stati Uniti possono votare tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni, ma per farlo devono essere registrati come elettori, questo non è un fatto automatico.

E nella stessa lettera, l’avvocato laureato ad Harvard fa riferimento a questo Nei prossimi mesi mobiliteranno centomila americani per chiamare gli uffici dei rispettivi senatori per chiedere un voto sulle leggi per riformare il sistema di voto. Conosciuto come Freedom of Voting Act e Voting Rights Act di John Lewis. Entrambe le legislazioni sono bloccate al Senato non solo a causa dell’opposizione repubblicana, ma anche perché molti democratici moderati non le supportano.

