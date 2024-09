Il Barcellona fallisce al Monumental e pareggia 0-0 contro la Libertad

Barcellona SC Ha fallito in casa e non è riuscito a vincere libertà, Una delle squadre in lotta per mantenere la categoria, e nella Monumental Pareggio 0-0 A Data 8 Dalla seconda fase di Legabro.

Il Barcellona non è riuscito a battere la Libertad in casa. API

La squadra guidata da Ariel Holan ha perso l’occasione di avvicinarsi al comando, guadagnando 13 punti ed essendo a tre punti dalla capolista Liga de Quito, Independiente e Ourense.

Fin dall’inizio il tecnico argentino ha giocato con 3 elementi giovanili: Juan Asma, Dylan Luke e Leandre Gomez Erano l’inizio del gioco. In precedenza ne avevo effettivamente 2, ma non 3 all’inizio della partita.

Il gioco del Barcellona è stato molto conservatore, con poche occasioni pericolose contro gli avversari e la squadra di casa che ha resistito bene in difesa. La Libertad ha cercato di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I giovani non sono stati molto produttivi in ​​partita, soprattutto Luque che ha giocato come terzino sinistro al posto di Anibal Challa. Anche il resto della squadra non si è comportato in modo efficace per ottenere il vantaggio.

Già nella ripresa Hulan ha inserito Adonis Preciado per Gomez e Eduard Bello per Usman. Loki in seguito se ne andò per entrare a T’Challa, ma i risultati furono simili.

Il giallo si è disperato e ha cercato di arrivare in ogni modo, senza molta organizzazione delle proprie azioni. L’allenatore ha cercato di includere più giocatori offensivi, ma senza opzioni chiare nella porta di Eduardo Boris.

Dopo la sconfitta Periodo chetoha ristretto la classifica ai vertici. Indipendente e Ourense Tuttavia hanno tratto profitto dalle loro vittorie Il Barcellona non è stato in grado di svolgere il lavoro nel suo stadio.