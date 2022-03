Il Barcellona torna e si qualifica ai quarti di finale di European League

Pedri ha segnato un gol straordinario e Pierre-Emerick Aubameyang ha siglato l’accordo quando il Barcellona ha battuto il Galatasaray 2-1 giovedì portando il club catalano in difficoltà ai quarti di finale della Lega Europea.

Un’altra squadra spagnola, il Siviglia, è stata eliminata dalla competizione che ha vinto sei volte, più di qualsiasi altra squadra. Il Siviglia ha perso contro il West Ham dopo che l’attaccante ucraino Andriy Yarmolenko ha segnato il gol decisivo nei tempi di recupero.

Hammers ha vinto 2-0 e ha condotto 2-1 in totale.

Il Barcellona è stato costretto a litigare contro corrente quando il difensore brasiliano Marcao ha portato in vantaggio la squadra turca al 28′, solo di testa su calcio d’angolo.

Dopo l’addio alla fase a gironi di Champions League, la seconda divisione continentale d’Europa è stata il tavolo di salvataggio per una stagione frustrante per Xavi Hernández.

È riuscito a rimanere a galla con grande reazione a Istanbul.

Pedri dribbla l’avversario dentro l’area dell’1-1 al 37′ e Aubameyang completa la rimonta con un passaggio ravvicinato al 49′, il gol dell’attaccante gabonese, arrivato al Barcellona poco prima della chiusura del mercato. Passa l’inverno, l’arbitro pareggia dopo lo 0-0 dell’andata la scorsa settimana.

“E’ stata una vittoria personale perché al Camp Nou abbiamo ottenuto un risultato che non era quello che ci aspettavamo”, ha detto Pedri. “Sapevamo che ci avrebbero messo molta pressione qui ed è stato davvero pazzesco. Lo abbiamo eliminato perché voleva vincere”.

Azulgrana ha anche pareggiato in casa il Napoli nei playoff dopo essere stato eliminato dalla Champions League, ma è uscito vittorioso 4-2 in Italia per andare avanti.

Sempre giovedì, gli Scottish Rangers sono avanzati vincendo 4-2 complessivamente nonostante abbiano perso 2-1 contro la Stella Rossa a Belgrado.

Grazie a un gol dell’attaccante ivoriano Jeremy Boga, l’Atalanta ha battuto il Bayer Leverkusen 1-0 e si è qualificata con una vittoria complessiva per 4-2. Nel frattempo, il Portogallo del Braga ha preso il comando dopo che il Monaco ha pareggiato 1-1.

Il rivale del Siviglia, il Betis, è stato squalificato dalla competizione, cadendo contro l’Eintracht Frankfurt ai supplementari.

Il Lione ha battuto il Porto complessivamente 2-1, dopo aver pareggiato 1-1 all’Olympic Park.

Il duello del Lipsia con lo Spartak Mosca è stato annullato a causa dell’espulsione dei club russi da tutte le competizioni in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di quel paese. Il Lipsia passa automaticamente ai quarti di finale.

Nella prima edizione della European Conference League, il Leicester è avanzato 3-2 complessivamente, nonostante abbia perso 2-1 contro il Rennes.

E la Roma, guidata da Jose Mourinho, pareggia nei tempi di recupero grazie al gol dell’attaccante inglese Tammy Abraham. L’1-1 in casa del Vitesse ha regalato al club italiano un biglietto per i quarti di finale.

Dei quattro club olandesi che erano agli ottavi, PSV Eindhoven e Feyenoord sono passati alla fase successiva. Eliminati AZ Alkmaar e Viesse.

Si sono qualificati anche Marsiglia, PAOK, Bodeaux/Glummet e Slavia Praga.