Il Bayer Leverkusen di Piero Hincapé ha difeso il pareggio per 1-1 contro lo Stoccarda. Si sono classificati primi nel campionato tedesco. Al 14esimo round, avevano raccolto un punto per completare 36 punti e spostarsi di quattro punti davanti alla loro seconda squadra, il Bayern Monaco. Il difensore tricolore è entrato in campo all’83’ e ha giocato poco più di 12 minuti nei minuti di recupero.

Hincapie è arrivato tardi ma il Leverkusen non è riuscito a mantenere il vantaggio contro lo Stoccarda. Immagini Getty

Si tratta del secondo pareggio consecutivo per la squadra guidata da Xabi AlonsoÈ l’unica squadra imbattuta nel campionato tedesco e nei cinque campionati più importanti d’Europa.

Lo Stoccarda ha aperto le marcature al 40′ dopo un tiro di Chris Fuhrich. Questo è avvenuto nel secondo tempo quando il gol del Leverkusen è arrivato da Flo Wirtz. Negli ultimi dieci minuti il ​​Leverkusen è andato vicino al gol, ma i suoi attaccanti non sono stati brillanti.

La partita di Hincapé contro il Bayer Leverkusen

Hincapie, ha trovato tre palloni importanti, perché si è fatto vedere bene in attacco. Tuttavia, in un duello con Silas, l’africano lo ha battuto e ha quasi bloccato il portiere del Leverkusen.

La squadra di Hincapie ha disputato 22 partite senza perdereEbbene bisogna aggiungere Coppa di Germania ed Europa League. È un inizio storico per il Leverkusen.