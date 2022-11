Il Bayern continua il suo primato nel campionato tedesco prima della Coppa del Mondo

Mentre i giocatori fanno del loro meglio per evitare infortuni in vista della Coppa del Mondo, il Bayern Monaco ha aumentato il suo vantaggio a sei punti con una vittoria per 2-0 sullo Schalke 04 sabato nell’ultima partita prima della Coppa del Mondo in Qatar.

Il Bayern non ha avuto la solita forza quando la squadra di Julian Nagelmann ha battuto lo Schalke 04 grazie ai gol di Serge Gnabry ed Eric Maxime Choupo-Moting.

Il Bayern non ha sofferto per Sadio Mane, a causa dell’infortunio che ha messo in dubbio la partecipazione dei senegalesi al Mondiale, mentre l’esterno canadese Alfonso Davies ha avuto un problema muscolare e Nagelsmann ha preferito non rischiare Thomas Muller dopo che il tedesco ha riportato una serie di lievi infortuni . .

Lo Schalke ha tenuto il Bayern Monaco fino al 38 ‘, quando Gnabry ha colpito il passaggio di Jamal Musiyala per segnare il primo gol. Chubu Moting, che stava andando alla sua terza apparizione in Coppa del Mondo con il Camerun, ha concluso con un rapido contropiede al 52’ segnando il suo settimo gol nelle ultime sette partite di Bundesliga.

Il fratello minore dell’attaccante del Bayern Monaco Leroy Sane, Sisi, ha esordito in campionato contro lo Schalke 04. I fratelli non erano sul campo insieme perché Leroy è stato preso cinque minuti prima che entrasse suo fratello di 19 anni.

In altre parti del paese, i gruppi di fan tedeschi hanno continuato ad affiggere striscioni che esortavano i fan a non guardare la Coppa del Mondo. Un grande striscione con la scritta “Qatar Boycott 2022” è stato esposto sul lato dello stadio Hertha Berlin e lo stesso giorno c’erano messaggi simili a Schalke 04, Werder Brema, Augusta e altre partite.

Il Lipsia è salito al secondo posto in classifica con una vittoria per 2-1 a Brema. Xaver Schlager si è arrampicato in area di rigore ed è sfuggito all’attacco di Amos Pieper riportando il Lipsia in vantaggio al 71′ dopo che il gol in aumento del Werder è andato a lato. Il Lipsia potrebbe tornare al quarto posto, secondo i risultati delle partite di domenica.

Da parte sua, il Bayer Leverkusen ha continuato la sua recente ascesa sotto la guida dell’allenatore Xabi Alonso, battendo lo Stoccarda per 2-0 ottenendo la terza vittoria consecutiva e salendo all’undicesimo posto in classifica settimane dopo aver attraversato la zona retrocessione. L’attaccante Moussa Diaby ha segnato per la sesta volta nelle ultime sette partite di campionato del Leverkusen.

Il centrocampista ecuadoriano Carlos Gruezo si è coperto il viso con la maglia ed è stato consolato dai compagni di squadra ad Augusta quando è stato dimesso per un infortunio che ha messo a repentaglio la sua partecipazione ai Mondiali. Il Bochum ha battuto di poco l’Augsburg segnando la terza vittoria in cinque partite di campionato, ma rimane penultima.

Riddle Baku è stato escluso dalla trasferta in Qatar con la nazionale tedesca, ma il giocatore del Wolfsburg ha risposto con una vittoria nella sconfitta per 2-1 contro l’Hoffenheim. I gol di Wilfried Kanga e Marco Richter hanno portato alla vittoria per 2-0 dell’Hertha BSC sul Colonia, allontanandosi dal fondo della classifica.