Il Belgio è ancora in testa; Progressi in Brasile, Italia, Argentina e Messico

Madrid, 12 agosto (EFE).- Il Belgio è in testa alla classifica mondiale FIFA, seguito da Brasile, Italia e Argentina, seguito da Messico e Stati Uniti. , Entrano nella “Top 10”.

Sebbene Roberto Martinez ”Red Demons’ non sia riuscito a lottare per il titolo ai Campionati Europei quando sono caduti in Italia, continuano a guidare davanti al Brasile, ai finalisti della Copa America e alla Francia, la più grande delusione del continente europeo. Arrendendosi in anticipo alla Svizzera.

Nel Regno Unito, il secondo classificato europeo, al quarto posto, ha scalato due posizioni dopo aver battuto la Copa America ‘Canarinha’ nella finale di Wembley, in Italia e in Argentina, piuttosto che il boia.

La Spagna, nelle semifinali degli Europei, è ora settima, mentre Messico e Stati Uniti hanno compiuto notevoli progressi nelle loro prestazioni nella CONCACOF Gold Cup (seconde e campioni), chiudendo rispettivamente nona e decima. .

Il Qatar, semifinalista della Gold Cup, ha fatto i migliori progressi del mese. Ha scalato sedici piazze, l’equivalente del suo miglior livello storico (42) dal 1993.

– Classificazione:

.1. Belgio 1.822 punti

.Due. Brasile 1.798

.3. Francia 1.762

.4. Inghilterra 1,753

.5. Italia 1.745

.6. Argentina 1.714

.7. Spagna 1.680

.8. Portogallo 1.662

.9. Messico 1.658

10. Stati Uniti 1.648

13. Uruguay 1.635

15. Colombia 1.618

20. Cile 1.558

22. Perù 1.543

33. Paraguay 1.483

40. Venezuela 1.463

44. Costarica 1,450

55. Ecuador 1.405

63. Honduras 1.378

64. El Salvador 1,375

74. Panama 1,335

82. Bolivia 1.286

125. Guatemala 1.139

143. Nicaragua 1.064

157. Repubblica Dominicana 1.029

171. Porto Rico 963

180. Cuba 947.

(C) Società EFE