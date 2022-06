Il Belgio ottiene la sua prima vittoria nella Nations League

I Red Devils sono caduti a sorpresa nella prima giornata con un punteggio di 1-4 contro gli olandesi, che mercoledì visiteranno il Galles, e sono ancora felici di ottenere il biglietto per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 di domenica.

Martedì, la Germania ha pareggiato 1-1 l’Inghilterra negli alti principali e le due squadre sono ancora senza vittorie nella partita.

All’Allianz Arena di Monaco, lo stadio dove il Bayern gioca le partite casalinghe, dopo un primo tempo con occasioni ma senza gol, Jonas Hoffmann porta in vantaggio i tedeschi al 50′, ma Harry Kane riesce a pareggiare con un calcio di rigore in finale . Estensione partita (88).

Il gol di Kane, il suo 50esimo con la sua nazionale, ha salvato l’Inghilterra dalla seconda sconfitta consecutiva.

Inoltre, l’attaccante del Tottenham era solo tre gol dietro Wayne Rooney (53) nel capocannoniere inglese di tutti i tempi.

E nella terza zona forte della prima categoria, l’Italia, campione d’Europa, avanza di quattro punti, dopo aver preso il vantaggio di 2-1 sull’Ungheria.

Nicolò Barilla (30′) e Lorenzo Pellegrini (44′) portano gli Azzurri in vantaggio nel primo tempo, e un buco davanti a Gianluca Mancini permette una scorciatoia al 61′, ma il tabellone non si sposta oltre.

Gli ungheresi appaiono dietro agli italiani di tre unità dopo aver battuto gli inglesi per 1-0 nella partita precedente. A Cesena l’Italia ha conquistato la prima vittoria per quello che il suo tecnico Roberto Mancini ha definito il “nuovo ciclo”, dopo essere stata esclusa dal Mondiale in Qatar.

Dal canto suo, nella Lega B (Classe Due), Bosnia ed Erzegovina e Finlandia si dividono la testa del Gruppo C, ciascuna con quattro unità, dopo aver vinto ciascuna martedì in casa contro Romania (1-0) e Montenegro (2- 0). ).

poesia / mattina