Il Bielsa DT Uruguay in tenuta da allenamento ha concluso il suo primo mini-torneo

Marcelo Bielsa ha iniziato come allenatore dell’Uruguay. @twitta

Marcelo Bielsa ha completato il suo primo mini-torneo alla guida della nazionale uruguaianadove ha svolto sei giorni di allenamento con un gruppo di giovani giocatori al Complejo Celeste. DT indossava abiti da lavoro a La Celeste Ha guidato i compiti svolti sul campo dai suoi assistenti.

“Marcelo è a casa. Bielsa sta già lavorando dal Complejo Celeste per preparare l’appuntamento FIFA di giugno e tutto ciò che verrà dopo”, riporta CAF, insieme a una foto dell’allenatore in abiti uruguaiani. Lo sparring set che Bielsa ha chiamato è stato di sei sessioni di allenamento con lo staff tecnico. Prove e prove filmate per quelle che saranno le amichevoli di giugno contro Cuba e Nicaragua.

In Video trasmesso sui social di AUF Due dei collaboratori di Bielsa possono essere visti in cima a una torre mentre filmano l’azione. Gli allenamenti si sono svolti il ​​lunedì, il martedì e il mercoledì al Complejo Celeste.

I giocatori che hanno lavorato con lo staff tecnico della prima squadra sono: Massimiliano Gomez (Liverpool), Giovanni d’Armi (River Plate), Gnacio Detto (Pinaroll), Paolo Caglioni (Nazionale), Matias Barrios (Pinaroll), Patrizio Pacifico (difensore sportivo), Juan Martín Rodriguez (Pinaroll), Silvio Lopez (Pinaroll), Thiago Helguera (Nazionale), Maurizio Amaro (difensore sportivo), Filippo Cerere (gli escursionisti), Il collo di Erico (difensore sportivo), Matteo Peralta (Danubio), Facundo Teixeira (difensore sportivo), Piccolo Gonzalo (Nazionale), Faustino Barone (River Plate), Rodrigo Duduc (Difensore sportivo) f Joaquin La Vega (River Plate).

In un altro accordo, CAF prevede di finalizzare il nome del preparatore fisico che entrerà a far parte dello staff tecnico di Bielsa.