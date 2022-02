Il bilancio delle vittime per forti piogge record a Petropolis è salito a 178

I vigili del fuoco di Rio de Janeiro hanno confermato lunedì che il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali che hanno causato frane e inondazioni nella città brasiliana di Petropolis è salito a 178.

La tragedia scatenata il 15 febbraio è già la più mortale nella storia di questa città nello stato di Rio de Janeiro (sud-est).

Questo numero è superato da un altro disastro causato da piogge torrenziali che hanno causato 171 morti nel febbraio 1988, secondo i registri dell’ufficio del sindaco.

La ricerca di sopravvissuti continua ancora oggi, nonostante il riconoscimento ufficiale delle scarse possibilità di trovare sopravvissuti. Questo pomeriggio la Protezione Civile ha dovuto attivare le sirene in 15 località, a causa della possibilità di forti piogge nelle prossime ore.

La polizia civile ha detto all’Afp che 104 persone erano ancora disperse. Il numero diminuisce man mano che i corpi trovati vengono riconosciuti e le famiglie vengono riunite con parenti sicuri.

Le forti piogge hanno trasformato le strade in fiumi che hanno spazzato via alberi, automobili e autobus e hanno causato frane nei quartieri arroccati sulle pendici delle montagne che circondano questa città di 300.000 abitanti, situata a 60 km a nord di Rio de Janeiro. .

Nel giro di poche ore, l’acqua di un mese cadde sulla pittoresca città turistica di Petropolis, che era la capitale estiva dell’Impero brasiliano nel 19° secolo.

La regina Elisabetta II della Gran Bretagna lunedì ha espresso il suo dolore per la perdita di vite umane e la distruzione causata dalle inondazioni. “I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti coloro che hanno perso la vita”, ha detto in una lettera al presidente Bolsonaro, che ha descritto le scene di venerdì come “quasi bellicose”.

E le pulizie erano ancora in corso questo lunedì, un giorno dopo che l’ufficio del sindaco aveva chiesto ai residenti di rimanere in casa, tranne in casi di estrema emergenza, in modo che gli specialisti potessero ripulire montagne di macerie e immondizia versati sulle strade.

Secondo l’ultimo bilancio, 853 persone sono state ospitate in rifugi di emergenza.

Negli ultimi tre mesi, almeno 230 persone sono morte nel Paese a causa delle piogge, principalmente negli stati di San Paolo, Rio de Janeiro e Bahia (nord-est del Paese). Questi fenomeni meteorologici, secondo molti scienziati, si ripresenteranno sempre più a causa dei cambiamenti climatici.

raa/app/msi/jm/gm