Il Black Friday porta sconti fino al 60% su Aliexpress su questi dispositivi

Nonostante lo stigma negativo che esisteva sui prodotti cinesi qualche anno fa, oggi Aliexpress è uno dei più grandi negozi online del pianeta. Questa azienda e molte altre come Xiaomi, HONOR o Huawei ci hanno dimostrato che gli articoli realizzati in Cina sono altrettanto buoni o migliori di alcuni prodotti prodotti nei paesi occidentali.

Nel caso in cui ancora non ci credessi, siamo sicuri che uno di questi lo è Sconti fino al 60% Ti faranno pensare due volte prima di dire di no a qualcuno di loro. Vediamo di quali elementi stiamo parlando.

Orologio intelligente Amazfit GTR 2

Prima di tutto, e come potrebbe essere altrimenti, abbiamo una presenza di orologi intelligenti O gli smartwatch più popolari al momento: l’Amazfit. Più specificamente, il modello che possiamo trovare in vendita in Il Black Friday di AliExpress è il GTR 2uno dei modelli più esclusivi del marchio.