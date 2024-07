Il Botafogo si allea con l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid punta sul mercato brasiliano. In un’intervista a L CavoloJohn Textor, proprietario Calcio dell’Aquila Il consorzio – che possiede Lione, Crystal Palace e Botafogo – ha confermato che il club madrileno intende aderire alla sua idea di creare un “centro ad alte prestazioni – ‘El Colectivo’ – a Rio de Janeiro” dove poter sviluppare i talenti prima di ciò. Fare il salto in Europa. L’idea del miliardario americano è quella di acquistare un “enorme appezzamento di terreno” che comprenderà la più grande città sportiva di tutto il Sudamerica..

“Il progetto si è evoluto e non lo faremo più da soli. Ora invitiamo altri club a partecipare. L’Atletico Madrid vuole far parte del progetto, una squadra della Colombia, i nostri club Calcio dell’Aquila, Altri due club della Premier League…Questa è un’idea nuova, che consiste nel costruire qualcosa che chiamiamo “collettività”. Centro di Eccellenza dove Club da tutto il mondo possono venire per allenare, incontrare e far crescere i giocatori. (I ragazzi) possono vincere titoli di club qui e tracciare un percorso prima di trasferirsi in Europa.

Fonti vicine al Botafogo indicano che l’idea di “El Colectivo” è “Condurre un lavoro congiunto tra più team“Possono formare talenti per le loro cave, trasferire alcuni giocatori su base Erasmus e persino ottenere benefici dalle cessioni a terzi. L’Atletico Madrid “è uno dei club che hanno mostrato il maggiore interesse per l’iniziativa”, Ma non l’unico. Naturalmente, è indicato che l’Associazione dei residenti di Madrid con Gruppo dell’Aquila Ciò è “indipendentemente dall’eventuale vendita presa in considerazione dalla direzione guidata da Miguel Ángel Gil Marin”. In altre parole, Entrare nel progetto di Rio de Janeiro non darebbe a Textor un “vantaggio” se volesse acquistare la squadra.

In questo momento il progetto è ancora in preparazione. Il Comune di Rio de Janeiro non ha potuto fornire il terreno richiesto dagli americani per ragioni logistiche. “Hanno chiesto un’area selvaggia che il consiglio comunale non possiede. Potremmo ottenerlo in futuro, ma al momento non lo abbiamo. Il sindaco della città costiera ha commentato: “Sono assolutamente disposto a cedere un territorio comunale a Botafogo”.

