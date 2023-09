Il Brasile consolida la sua posizione di “terra promessa” per le imprese iberoamericane

Il Brasile si è posizionato come il principale mercato per l’imprenditorialità in America Latina. Con una popolazione di oltre 214 milioni di abitanti (simile a Messico, Colombia e Argentina messi insieme), il paese di lingua portoghese gode di un enorme mercato di consumo con una penetrazione Internet del 77%.

Ciò presuppone la possibilità di influenzare prodotti e servizi nel mercato in cui L’86% delle persone possiede uno smartphone Secondo i dati della GSMA, associazione alla quale partecipano gli operatori di telefonia mobile. Questa cifra dell’86% è più alta di qualsiasi altro paese dell’America Latina, ed è anche superiore alla penetrazione degli smartphone in Europa, pari al 79%, secondo la GSMA.

Il contesto perfetto

Questo contesto ha creato un terreno fertile ideale affinché il Paese diventi il ​​Paese con il maggior numero di startup che hanno raggiunto la categoria “unicorno”, un termine per società non quotate con un valore superiore a 1.000 milioni di dollari. Secondo le stime, ci sono 21 startup “unicorno” in Brasile, più di 9 in Messico e quasi 12 in Argentina. Questi dati non sono sempre facili da ottenere perché molti calcoli di finanziamento e valutazione delle startup non sono pubblici.

“Un mercato interno forte e in crescita, nonché certezza giuridica e normativa. La crescita è un percorso a medio e lungo termine che richiede un ambiente di prevedibilità e stabilità. Tutto questo, unito alla stabilità macroeconomica, all’undicesimo PIL più grande (1,9 trilioni di dollari) e alla settima popolazione mondiale”, afferma Orlando Leite Ribeiro, ambasciatore brasiliano in Spagna, sui fattori che creano un ambiente imprenditoriale molto favorevole alla crescita delle start-up. nel paese dell’america latina.

Per quanto riguarda specificamente le start-up, Leite Ribeiro sottolinea che la qualità del capitale umano e la crescita degli investimenti in capitale di rischio sono altri fattori che accelerano lo sviluppo degli “unicorni” brasiliani, oltre ai nuovi parchi tecnologici, agli incubatori e ai vivai aziendali in Brasile. Paese.

Sede dell’Hot Mart a Belo Horizonte. Fondata nel 2011, questa startup è diventata in appena un decennio uno dei principali rivenditori e distributori mondiali di prodotti digitali



“Il Brasile è un paese pioniere per natura, ed è senza dubbio una professione radicata nel DNA della sua popolazione. Secondo l’ultima edizione del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), che è una delle principali fonti di informazioni sull’imprenditorialità, 49 milioni di brasiliani sono coinvolti in qualche tipo di attività imprenditoriale, “Non importa quale sia il loro livello di maturità”, afferma Maria Benjumea, presidente del South Summit, un’organizzazione che organizza eventi sull’imprenditorialità in Spagna, ma anche in Brasile.

DNA creativo

“La creatività è una caratteristica differenziante degli imprenditori, che li porta ad avere una straordinaria capacità di trovare soluzioni rapide ed efficaci alle esigenze di un mondo che si muove a tutta velocità”, afferma Benjumea, che spiega che South Summit esiste da due anni. Anni di organizzazione di un evento a Porto Alegre, a cui hanno partecipato più di 22.000 persone nell’edizione di quest’anno. La terza edizione si terrà nel marzo 2024.

Alcuni dei principali “unicorni” sono C6 Bank, Cloudwalk, MadeiraMadeira, Mercado Bitcoin, Unico, Hotmart, Frete.com, Olist, Merama e Facily. Una delle più grandi di queste società è QuintoAndar, una sorta di ideale che offre una soluzione a proprietari e inquilini per pubblicare immobili e trovare clienti. Da parte sua, C6 Bank è una nuova banca che non ha filiali fisiche, il che le consente di aumentare l’esposizione bancaria in un paese in cui quasi il 15% della popolazione non ha ancora accesso ai servizi bancari. Nello stesso settore c’è Creditas, che fornisce servizi di credito attraverso i media digitali, o Wildlife Studios, una società che sviluppa e pubblica videogiochi in tutto il mondo. Nello specifico, è specializzato in videogiochi mobile.

Madeira Madeira, che offre un vasto catalogo online di costruzione, ristrutturazione e decorazione di case, è diventato un “unicorno” all’inizio del 2021. Ora sta facendo il salto nel mondo fisico



Parte del successo nello sviluppo di queste aziende deriva da iniziative governative. “Nel 2021 è stato approvato il Quadro giuridico per le startup, una legge creata per incoraggiare l’espansione delle attività di ricerca e sviluppo e innovazione nel settore privato, aumentare la produttività e la competitività dell’economia e facilitare la creazione di nuovi servizi e mercati”, afferma l’Ambasciatore Leyte Ribeiro. . Questo standard semplifica le regole per formalizzare le startup e cerca di fornire sicurezza agli investitori. Inoltre, i governi federale e statale dispongono di fondi che forniscono finanziamenti per queste tecnologie, come la Banca statale per lo sviluppo economico, BNDES.

Secondo l’associazione brasiliana di startup Abstartups, le startup brasiliane hanno una fattura media di 850.000 R$ (158.000 euro) e il 52% di loro è in fase di espansione della propria attività. Il maggior numero di startup si concentra sulla tecnologia educativa (“edtech”), mentre il 9,1% è nel “fintech” e un altro 8,9% nel “healthtech”. Oltre il 90% degli investimenti che ricevono le startup brasiliane sono nazionali e solo l’8,9% proviene da un altro paese. L’investimento medio ricevuto è di 1,3 milioni di riyal (241.759 euro).

sfide

Tuttavia, ci sono anche sfide per l’imprenditorialità nell’ecosistema brasiliano. Come in altre parti del mondo, l’accesso ai finanziamenti rimane un problema. “I grandi investimenti sono ancora molto concentrati in un piccolo gruppo di start-up. Quindi, c’è la sfida di decentralizzare l’accesso al capitale, soprattutto per gli imprenditori al di fuori dell’asse Rio-San Paolo”, dice Benjumea, del Vertice Sud, che si terrà celebrerà la sua terza edizione in Brasile a marzo.

L’ecosistema delle startup brasiliane ha caratteristiche proprie e colossi in settori molto diversi, ma come in altri mercati, il “delivery” è protagonista. Ducky, uno specialista di consegne espresse da 1,3 miliardi di dollari, è uno degli eroi



Un altro fattore è il tasso di povertà, che nel 2021 ha raggiunto il 28,4%, il 9,7% in più rispetto al 2020, anche a causa dell’impatto della pandemia. Il livello di povertà nel paese può essere visto come un’opportunità perché significa che ci sono molte persone che necessitano di servizi a cui non hanno accesso, ma che, a seconda del tipo di attività, possono limitare il mercato in cui l’azienda opera. sta entrando. Inoltre, secondo il rapporto 2021 della Banca Mondiale, alcune delle situazioni che rallentano l’attività imprenditoriale sono i lunghi processi burocratici per fare affari, come la registrazione di una società, il rispetto delle tasse o l’ottenimento di permessi di costruzione.

Nel frattempo, l’Ambasciatore Leite Ribeiro ha sottolineato la buona sinergia commerciale tra Spagna e Brasile, anche a livello di start-up. “D’altro canto, gli ecosistemi dell’innovazione di Brasile e Spagna sono sempre più legati e prova di ciò è la scelta di Porto Alegre, nello stato del Rio Grande do Sul, per ospitare la versione latinoamericana del South Summit.” Dice: Ambasciatore.