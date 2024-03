Il Brasile ha annunciato la costruzione di un museo commemorativo per la pandemia di Covid-19

“Quando parliamo di memoriale e di politica della memoria, poiché questo è ciò che proponiamo, non limitiamo la pandemia di Covid-19 al passato”, ha detto il ministro del settore Nicia Trindade all'inaugurazione della mostra. – Seminario sulla ideazione e realizzazione del Memoriale della Pandemia Covid-19.

Ha sottolineato che “come ogni pensiero sulla memoria, conosciamo l'elemento politico presente negli atti di memoria. Allo stesso tempo, ricordiamo che, sebbene l’emergenza sanitaria sia stata superata, non abbiamo superato il Covid-19 come problema di sanità pubblica”.

Il luogo scelto per il museo, secondo Trindade, è il Centro Culturale del Ministero della Salute a Rio.

Il ministro ha precisato che l'Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente discutendo l'istituzione di un meccanismo per far fronte alle emergenze e alle epidemie che non consenta il ripetersi di scenari come quelli registrati nel giugno 2021.

In questo periodo un vaccino contro il Covid-19 è stato registrato e ampiamente commercializzato, ma solo il 10% dei Paesi vi ha accesso.

“Non è a causa della negazione, come viviamo in Brasile, ma a causa delle disuguaglianze nella distribuzione e produzione di vaccini e altre forniture”, ha osservato.

Considerava che “Quando parliamo di memoriale, parliamo dell’importante rapporto tra memoria e storia. “Non ci limitiamo al passato, ma pensiamo anche al progetto che vogliamo per la salute, per il Brasile, per la democrazia e per il mondo”.

Secondo la rappresentante della Rete Nazionale delle Entità dei Familiari e delle Vittime del Covid, Rosangela Dornelles, l’epidemia ha lasciato tracce di profonda sofferenza tra la popolazione brasiliana.

Riferendosi al governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha denunciato: “In Brasile la situazione è stata aggravata dall'irresponsabilità dello Stato nel coordinare le misure per combatterlo, dallo smantellamento dei servizi pubblici e dal rifiuto di affrontarlo”. 2019-2022). .

Il ministero ha dichiarato in un comunicato che lancerà un bando pubblico per selezionare il monumento che ospiterà il memoriale, consentendo ad artisti, architetti e altri professionisti di partecipare alla proposta.

Un sito del genere ospiterebbe una mostra a lungo termine con gli eventi più importanti durante la pandemia.

