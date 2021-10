Il Brasile ospita Colombia e Paraguay a San Paolo e Belo Horizonte

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 ott 2021 – 17:58

San Paolo, 5 ottobre (EFE). – Fonti hanno riferito martedì che la squadra di calcio brasiliana riceverà la nazionale colombiana alla New Quémica Arena di San Paolo e del Paraguay a Mineirao a Belo Horizonte, per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. Gli ufficiali.

La Confederazione calcistica brasiliana ha dichiarato in un comunicato che la partita contro la squadra del caffè si svolgerà l’11 novembre a casa del Corinthians.

La partita contro il Paraguay del 1 febbraio 2022 a Mineirao sarà teatro della tragedia 1-7 che Canarinha ha combattuto nella semifinale dei Mondiali 2014 contro la Germania.

Il coordinatore della nazionale brasiliana, l’ex calciatore Juninho Paulista, ha dichiarato di aver scelto San Paolo e Minas Gerais per le “strutture logistiche e la qualità del manto erboso” in entrambi gli stadi.

“La qualità dello stadio New Quémica è indiscutibile. Per la partita contro il Paraguay, a Belo Horizonte, avremo tempo per migliorare lo stadio”, ha detto.

Dopo la partita contro la Colombia, il tecnico brasiliano Tite guiderà altre quattro sessioni di allenamento presso gli impianti sportivi di Palmeiras, nella capitale, San Paolo, in preparazione del duello contro l’Argentina del 16 novembre.

I cinque volte campioni del mondo affronteranno l’Albiceleste a San Juan, sempre nelle qualificazioni ai Mondiali, nella loro ultima partita nel 2021.

Questo classico sudamericano si svolgerà due mesi dopo la frustrazione di Brasile e Argentina alla New Coimica Arena di San Paolo, che è stata sospesa dopo che le autorità brasiliane sono entrate nello stadio per arrestare quattro giocatori argentini per non aver rispettato i protocolli sanitari Covid. -19.

Non c’è ancora nessuna decisione su quale squadra vincerà i punti per quella partita.

Il Brasile è il leader eccezionale in classifica con otto vittorie nello stesso numero di partite e sei punti di vantaggio sul suo diretto stalker, l’Argentina.

La squadra di Tite è attualmente concentrata a Bogotà, dove inizierà giovedì a Caracas ad affrontare il Venezuela.

Tre giorni dopo, la squadra colombiana sarà misurata a Barranquilla. La Canarinha concluderà questo terzetto di qualificazioni sudamericane all’Arena de Amazonia di Manaus, dove ospiterà l’Uruguay il 14 di questo mese. EFE

