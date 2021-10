Il Brasile respinge la petizione per annullare il voto elettorale di Bolsonaro

Brasilia-. La Corte suprema elettorale brasiliana ha respinto oggi a maggioranza un ricorso che chiedeva l’annullamento delle schede elettorali del presidente Jair Bolsonaro e del rappresentante Antonio Hamilton Mourao, a causa di irregolarità nelle elezioni del 2018.

Cinque dei sette giudici della Corte Suprema Elettorale hanno votato contro la causa intentata dalla coalizione Happy People Again, composta dal Partito dei Lavoratori (PT), dal Partito Comunista Brasiliano e dal Partito Repubblicano dell’Ordine Sociale.

Il quintetto di cinque giudici ha respinto le accuse di abuso di potere economico e uso improprio dei media da parte del duo Bolsonaro-Murao.

Secondo la difesa del Wali e del comandante in seconda, non ci sono prove conclusive per le accuse e gli articoli di stampa infondati sono soddisfatti.

Il caso è ripreso giovedì con un voto del ministro Carlos Horbach, che ha seguito la stessa intesa e ha formato la maggioranza tra i sette membri della corte.

Per Horbach, l’esistenza di uno schema volto a inviare messaggi di informazioni false contro gli oppositori di Bolsonaro nel 2018, come descritto nella petizione iniziale che ha portato a queste azioni, non è stata dimostrata.

Il ministro ha sottolineato che durante le istruzioni, nessuna delle parti è stata in grado di stabilire “il contenuto dei messaggi, il modo in cui il contenuto ha risuonato con l’elettorato e la loro portata”, motivo per cui hanno votato per respingere entrambi i cosiddetti “competenza elettorale”. Procedure di indagine processuale.

Per i querelanti, il sondaggio presidenziale ha commesso reati come l’assunzione di società di marketing digitale per attaccare il Labour e i suoi candidati tramite WhatsApp, un atto proibito dalla legge.

Anche per l’uso fraudolento di nomi di persone anziane e bot per lanciare attacchi massicci, inclusa l’installazione di una struttura di comunicazione gerarchica.

Altri presunti reati includevano l’uso improprio di falsi profili di campagna elettorale e donazioni da persone giuridiche.

Se il ballottaggio viene annullato, Bolsonaro e il generale di riserva perderanno le loro posizioni e non saranno eleggibili per le elezioni del 2022.

Il tribunale aveva anche il potere di decidere di far cadere le accuse o imporre sanzioni inferiori, come una multa.

La sessione di giovedì ha visto anche l’addio del portavoce Luis Felipe Salomao, attuale capo della giustizia elettorale.

Termina domani il suo mandato biennale come ministro onorario della Borsa di Tokyo.