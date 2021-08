Il Brasile respinge la richiesta di Bolsonaro di revocare il giudice – Prensa Latina

Citando il portale di notizie G1, l’STF nota in un comunicato che l’inchiesta, di cui Bolsonaro ha messo in discussione le decisioni, è sotto inchiesta per diffusione di notizie false e attacchi alle autorità, è già stata approvata dalla seduta plenaria del presidente del Consiglio. Campo da tennis.

La nota rileva che “lo Stato di diritto democratico non tollera l’impeachment di un giudice per le sue decisioni, perché deve essere interrogato con mezzi adeguati, con il dovuto processo di legge”.

La Corte Suprema ha sottolineato che “pur esprimendo piena fiducia nell’indipendenza e imparzialità del ministro Alexandre de Moraes, attende in maniera repubblicana le deliberazioni del Senato federale”.

A questo proposito, l’ex giudice istruttore ed ex capo della STF Celso de Mello ha definito un insulto l’iniziativa dell’ex militare.

“Il gesto di Bolsonaro traduce un palese delitto in una convivenza armoniosa delle autorità della repubblica, perché la denuncia contro il ministro Alexandre de Moraes, oltre alla mancanza di base giuridica, rivela un intento secondario per cercare di intimidire il gip”, ha detto. disse. di Milo.

Riteneva che de Moraes, oltre ad essere indipendente, responsabile e onesto, “adempie ai propri doveri di lavoro con scrupolosa osservanza delle leggi”.

Quanto all’ex ministro, Bolsonaro deve rendersi conto di non essere al di sopra dell’autorità della costituzione e delle leggi della repubblica.

La richiesta di impeachment del presidente (processo politico) contro de Moraes, per estrapolazione dei limiti costituzionali, è stata presentata ieri in Senato da un funzionario di Palazzo Planalto (sede dell’esecutivo).

Secondo la costituzione, spetta ai parlamentari analizzare i potenziali illeciti dei giudici STF.

Il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ha confermato di aver ricevuto la richiesta di esenzione e ha annunciato che analizzerà la richiesta.

Ha commentato: “Non soccomberemo a nessun tipo di attacco per rompere il Brasile (…) Contiamo su di me per questa unione e non per la divisione”.

Bolsonaro ha chiesto il suo licenziamento dopo che de Moraes ha deciso il 4 agosto di includere il presidente nelle indagini per aver diffuso notizie false.

Il motivo sono gli attacchi sferrati dall’ex capitano dell’esercito alle urne elettroniche e al sistema elettorale. Questa decisione ha soddisfatto la richiesta, che è stata approvata all’unanimità dai ministri del Tribunale Supremo Elettorale.

ga / ocs