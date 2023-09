Il Brasile vede un futuro brillante nell’adesione dell’Etiopia al gruppo BRICS

Addis Abeba, 3 settembre – L’ambasciatore brasiliano ad Addis Abeba, Jandir Ferreira dos Santos, ha affermato che l’adesione dell’Etiopia al gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) apre un nuovo e promettente campo di cooperazione. .

Ricordando l’approvazione dell’adesione del Paese africano, insieme ad Argentina, Iran, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, a partire dal 1° gennaio 2024, nel quindicesimo vertice della Comunità Economica tenutosi lo scorso agosto a Johannesburg, dos Santos , e hanno evidenziato le iniziative interrelate da loro intraprese.

Ha citato, tra gli altri, la New Development Bank, il BRICS Business Council e la BRICS Businesswomen Alliance, che promuovono gli scambi in settori quali media, cultura, istruzione, sport, arte, gioventù, società civile, mondo accademico, scienza e tecnologia. In un’intervista all’agenzia di stampa etiope.

“L’Etiopia ora farà il punto su ciò che i BRICS hanno realizzato in ciascuna di queste aree e inizierà a presentare le proprie iniziative e prospettive. Non vediamo l’ora di lavorare con l’Etiopia a questo riguardo.”

Ritiene che questa adesione rafforzerebbe la richiesta del gruppo per un multilateralismo inclusivo, il rispetto del diritto internazionale e la riforma delle istituzioni politiche e finanziarie multilaterali, tutte apprezzate dal mondo in via di sviluppo e sostenute da tempo sia dal Brasile che dall’Etiopia come singoli paesi.

Allo stesso modo, l’interesse espresso da molti paesi per l’adesione ai BRICS dimostra che c’è uno slancio positivo nel sostenere questi temi all’interno della comunità internazionale in generale, ha sottolineato il diplomatico brasiliano.

In quanto membro della Comunità Economica nel prossimo futuro, le opinioni e le esperienze di Addis Abeba su molte questioni saranno scambiate con altri Stati membri, il che rafforzerà tutti e aprirà nuovi orizzonti alla cooperazione.

“Sono molto ottimista riguardo al futuro della cooperazione Sud-Sud all’interno del gruppo BRICS e riguardo alle relazioni bilaterali tra Brasile ed Etiopia nel loro insieme”, ha sottolineato.

D’altro canto, parlando delle relazioni bilaterali tra i due paesi, dos Santos ha sottolineato le relazioni amichevoli che durano da più di 70 anni e il dialogo fluido sulle grandi questioni globali e regionali, con posizioni comuni molto importanti.

Su quest’ultima questione, in particolare sulla necessità che i paesi in via di sviluppo svolgano un ruolo maggiore sulla scena mondiale, ha affermato.

Ha rivelato l’esistenza di una crescita dei legami commerciali e di investimento nei luoghi che collegano il volo quotidiano dell’Egyptian Airlines tra San Paolo e Addis Abeba, così come lo sviluppo di programmi di cooperazione come quello agricolo attraverso il quale l’esperienza brasiliana può valorizzare la produzione etiope.

“Stiamo valutando altre potenziali partnership, come nella diplomazia sportiva, un’area in cui, ad esempio, noi in Brasile possiamo imparare dai notevoli successi etiopi nell’atletica”, ha concluso.