Il buco nero nella Via Lattea si è svegliato 200 anni fa – DW – 22/06/2023

Il telescopio di IXPE una pentola Hanno scoperto che il buco supermassiccio al centro della galassia della Via Lattea, Conosciuto come Arco A*È emerso dal suo sonno spaziale 200 anni fa per divorare gas e altri detriti cosmici.

Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, è resa possibile dai dati raccolti dal telescopio IXPE, che si basa su un team internazionale guidato dall’Università di Strasburgo (Francia).

Un anno di attività

Si stima che Sagittarius A* sia 4 milioni di volte più massiccio del Sole, ma molto meno luminoso dei buchi neri in altre galassie osservati finora, il che indica che non sta attivamente risucchiando materiale dall’ambiente circostante.

Tuttavia, i dati IXPE indicano che questo enorme buco “si è svegliato” all’inizio del XIX secolo e ha inghiottito i corpi cosmici che gli sono passati vicino per un anno.

Dopo questo periodo di attività, Sagittarius A* è tornato in uno stato di quiescenza, come spiegato dal Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).

Illustrazione di Sagittarius A* al centro della Via Lattea. Foto: Collaborazione ESO/José Francisco Salgado/EHT

Catturano l’emissione di raggi X

Nessun effetto è stato avvertito sulla Terra, dove il buco nero si trova a più di 25.000 anni luce dal pianeta, ma è stata catturata un’eco dei raggi X emessi circa 200 anni fa. Gli astronomi hanno utilizzato i dati IXPE che hanno rivelato un’emissione di raggi X relativamente recente da gigantesche nubi di gas vicino al buco.

La maggior parte dei cumulonembi, chiamati nubi molecolari, sono freddi e scuri, quindi i raggi X dovrebbero essere deboli, ma la nube vicino a Sagittarius A* risplende intensamente.

Un’ipotesi è che queste gigantesche nubi molecolari fossero così luminose perché hanno risuonato un lampo di luce a raggi X molto tempo fa, “suggerendo che il nostro buco nero supermassiccio non è stato silenzioso per diversi secoli”. ha detto l’autore principale dello studio Frédéric Marin, dell’Osservatorio Astronomico di Strasburgo.

Il team ha scoperto che i raggi X delle nubi molecolari sono in realtà luce riflessa da un bagliore intenso e di breve durata che ha avuto origine vicino al buco nero supermassiccio, probabilmente causato da un accumulo di gas in quelle nubi da parte di Sagittarius A*, riferisce il Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

I dati IXPE hanno aiutato i ricercatori a stimare la luminosità e la durata del bagliore originale. “Lo studio indica che l’evento si è verificato circa 200 anni fa, all’inizio del XIX secolo”, ha dichiarato Stephen Eilert della NASA.

Il prossimo obiettivo del team è replicare le osservazioni e determinare i meccanismi fisici necessari per la transizione di un buco nero da uno stato “assonnato” a uno stato attivo.

EE (EFE, NASA)