Il cacao di Panama guadagna spazio nel mercato internazionale – Business

(Panama City- ANPanamá) Il cacao panamense sta guadagnando terreno a livello internazionale dopo essere stato inserito tra i 50 migliori cacao del mondo nel concorso Cocoa of Excellence. Tre campioni di cacao panamense, prodotto nella provincia di Bocas del Toro, hanno ricevuto una Medaglia di Bronzo ai Cocoa of Excellence Awards 2021 nella categoria America Centrale e Caraibi.

I campioni di Forest Finance Panama, SA, con sede a Los Cocheros e Nuevo Paraiso, e Miami Cocoa (Mavis Ortiz e produttori associati) di Ujo de Agua, ad Almirante, hanno ottenuto questo riconoscimento per la loro alta qualità e sapore, insieme ai campioni del Nicaragua e Trinidad e Tobago.

È la prima volta che il Paese riesce a posizionarsi in questa importante competizione internazionale, ha affermato Eric Dormoy, Direttore nazionale per la promozione delle esportazioni presso il Ministero del Commercio e dell’Industria (MICI), che ha sottolineato che questo premio riflette il notevole lavoro svolto dai nostri produttori, tra cui Meivis Ortiz, partecipante al programma Women Emprendexport; E gli sforzi congiunti delle istituzioni del Ministero dell’Industria e della Cooperazione Internazionale e dell’Autorità per il Propanama, che hanno contribuito a questa partecipazione.

I risultati sono stati annunciati giovedì 16 dicembre, durante una cerimonia virtuale trasmessa in oltre 70 paesi da Roma, Italia, dove sono stati annunciati i vincitori dei Cocoa of Excellence Gold, Silver e Bronze Awards 2021, mettendo in evidenza i produttori di cacao e la diversità del cacao intorno il mondo. .

“Una delle cose che amo di più è scoprire una tale diversità di sapori in ogni campione di cacao. Nessuno è uguale all’altro. Ci vuole allenamento per essere in grado di riconoscere tutto questo”, ha affermato Julian Simonis, membro del Comitato tecnico del cacao of Excellence, “alla fine si ha l’impressione di viaggiare per il mondo”.