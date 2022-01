Il “cacciatore di tempeste spaziali” è stato pilotato dalla Stazione Spaziale Internazionale

L’Atmosphere-Space Interaction Monitor (ASIM) o “space storm chaser”, il primo complemento di questo tipo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stato spostato dalla stazione questa settimana dal braccio robotico per far posto al carico sperimentale della tecnologia statunitense, secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA).

ASIM è stato costruito per l’Agenzia Spaziale Europea dalla società danese Terma, dall’Università tecnica danese, dall’Università di Bergen in Norvegia e dall’Università di Valencia in Spagna per l’Agenzia spaziale europea.

Dal suo nuovo punto di vista, proprio accanto al punto attuale, ASIM punta in una direzione diversa, un po’ più verso l’orizzonte piuttosto che verso il basso. Ciò aiuterà i ricercatori a determinare la misura in cui l’atmosfera influisce sui processi di scarica elettrostatica. È come assistere a uno spettacolo pirotecnico di lato: ci si può godere le figure più che se fossero direttamente sotto la visuale.

Un cacciatore di tempeste spaziali misura gli eventi elettrici nell’alta atmosfera terrestre utilizzando telecamere, fotometri e rivelatori di raggi X e raggi gamma. Di recente, ASIM ha rilevato inaspettatamente un singolo lampo di raggi gamma dallo spazio. Questa fortuita osservazione è stata pubblicata su Nature, meno di un anno dopo che ASIM ha realizzato la storia di copertina.

Installato all’esterno dell’unità Columbus e progettato per cercare le scariche elettriche che si verificano in condizioni meteorologiche tempestose nell’alta atmosfera terrestre, ASIM ha recentemente scoperto un altro strano fenomeno: un’esplosione di radiazione fotonica da un’altra galassia.

L’aereo si è rivelato essere una fiamma esplosiva da una magnetar situata a 10 milioni di anni luce di distanza. In una galassia lontana. Le magnetar sono un tipo speciale di stella di neutroni: il nucleo collassato di quella che un tempo era una stella gigante.

Le stelle di neutroni ruotano molto rapidamente. Tuttavia, si ritiene che il campo magnetico di una magnetar sia così forte da rallentare la rotazione, strappando la crosta della stella e producendo potenti esplosioni di radiazioni, raggi X e raggi gamma in particolare. Grazie al suo design e alle sue prestazioni, ASIM è stata in grado di registrare l’esplosione di fotoni di raggi gamma a velocità estremamente elevate.

Le misurazioni hanno rivelato un “flash” periodico e inaspettato del burst di fotoni che aiuterebbe a fare luce sulla fisica magnetica e sulla struttura delle stelle di neutroni in generale, uno degli argomenti più importanti della ricerca attuale.

L’ASIM ha tenuto occupati gli investigatori. Dal suo punto di vista al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale, ASIM ha fornito tonnellate di dati su “eventi di luce transitori” come getti blu e sprite rossi che si verificano sopra i temporali nell’alta atmosfera.

Oltre ad essere un fenomeno poco compreso e parte del nostro mondo, queste potenti cariche elettriche possono raggiungere la stratosfera e modificare la composizione chimica dell’atmosfera con implicazioni per l’equilibrio della radiazione atmosferica. I risultati potrebbero aiutare a rendere i modelli climatici più accurati.

I ricercatori stanno esplorando la relazione tra lampi di raggi gamma terrestri, fulmini e scariche elettriche ad alta quota in tutte le stagioni, in tutto il mondo e in diversi momenti del giorno e della notte.