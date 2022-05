Il ‘calcio femminile’ guadagna pari stipendi | Gli sport

Parità retributiva, parità di condizioni, risarcimento per infortuni a lungo termine e problemi psicologici, distribuzione dei premi della Coppa del Mondo e entrate dagli sponsor. Gli Stati Uniti “Football” hanno fatto un passo avanti e questa settimana hanno firmato uno storico accordo collegiale che garantisce parità di trattamento per le squadre di calcio professionistiche maschili e femminili della nazione.

La battaglia guidata da star della squadra femminile statunitense come Megan Rapinoe o Alex Morgan, che nel 2016 ha aperto una controversia con la Commissione per le pari opportunità e l’occupazione (EEOC) degli Stati Uniti sulla discriminazione salariale, si è guadagnata un premio.

All’inizio di mercoledì scorso, la United States Soccer Federation (USSF), l’organismo con sede a Chicago responsabile del calcio dal 1913, ha annunciato il primo accordo di contrattazione collettiva che garantisce la parità di retribuzione e stabilisce un nuovo standard globale.

Il coraggio di Rapino e Morgan

“Se non fosse stato per un gruppo di giocatrici che hanno avuto il coraggio di aprire una controversia contro il proprio datore di lavoro, non saremmo arrivati ​​a questo traguardo”, ha detto Becca Rowe, direttrice della US Women’s National Team Players Association, a una conferenza stampa.

“È una vittoria per tutti”, ha dichiarato il presidente della NFL Cindy Barlow Kohn. “Spero che questo segni il movimento in generale, e spero che abbia un impatto non solo sul calcio, ma anche sullo sport e sulla società”.

L’accordo è stato firmato dalla NFL e dall’American Players Association e durerà fino al 2028. Non solo fornisce pari stipendi e premi, ma fornisce anche un meccanismo simile per condividere le entrate commerciali per entrambe le squadre.

Nessuna FIFA offre attualmente di eguagliare i guadagni delle squadre nazionali maschili e femminili per partecipare alle rispettive finali della Coppa del Mondo.

Il presidente della federazione ha ringraziato tutte e tre le parti coinvolte, inclusa l’associazione dei giocatori della nazionale maschile, che hanno affermato di aver accettato di rinunciare a una parte dei loro profitti riconoscendo l’importanza dell’impegno etico.

“Abbiamo esaminato i dati e sapevamo che c’era una possibilità di vincere con meno, ma ci siamo concentrati sul quadro generale”, ha detto Walker Zimmerman. “Volevamo fare qualcosa che altre squadre non avevano mai fatto prima. Ne siamo orgogliosi .” Presidente della Football Players Association per la squadra maschile.

Condivisione delle entrate aziendali

Uno dei punti salienti dell’accordo è la stessa distribuzione del reddito d’impresa, aspetto particolarmente importante visti gli straordinari risultati della squadra femminile, che ha vinto quattro Mondiali (1991, 1999, 2015 e 2019).

La squadra maschile non si è qualificata per la Coppa del Mondo 2018 in Russia e tornerà a questo spettacolo il prossimo dicembre in Qatar.

Il calcio femminile riceverà un importante impulso con questa nuova distribuzione approvata dall’USSF, che include una gamma di sponsor Volkswagen, Nike, Visa, AT&T o Budweiser.

Inoltre, la USSF pagherà ai giocatori una parte delle entrate derivanti dai biglietti venduti per le partite casalinghe, con un bonus per le partite vendute a esaurimento.

Supporto per i giocatori durante e dopo la gravidanza

Anche supportare i giocatori che hanno figli durante la loro carriera è una priorità.

In tal senso, l’accordo prevede che “coloro che sono obbligati a prendere un congedo per gravidanza o per prendersi cura di un neonato o adottato, continuano ad essere indennizzati in misura concordata per un periodo massimo di sei mesi”.

Avranno anche un’assicurazione medica, dentale e della vista attraverso l’USSF, nonché il programma pensionistico “401K”, un sistema statunitense che fornisce assistenza finanziaria aggiuntiva dalle aziende ai lavoratori che stanno affrontando la fine della loro carriera.

Salute e sicurezza mentale

I giocatori, proprio come gli uomini, godranno di forme di risarcimento per gli infortuni che subiscono a causa del calcio e anche per i problemi psicologici causati dalla loro professione.

A ciò si aggiunge un’importante sezione su “Ambiente di lavoro sicuro”: l’accordo prevede un sistema di protezione per prevenire i rischi di molestie e comportamenti inappropriati.

In questo senso i giocatori potranno esprimere periodicamente le proprie opinioni sul trattamento che ricevono, ed anche in forma anonima, a tutela della propria dignità e privacy.

Andrea Montolivo