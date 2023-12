Il cambiamento climatico sottolinea l’urgente necessità di ridurre le emissioni

Secondo il suo direttore, Petri Taalas, ciò è “inequivocabilmente dovuto alle emissioni di gas serra causate dalle attività umane”.

Il decennio 2011-2020, che ha visto temperature record su terra e oceani, ha visto un continuo aumento della concentrazione di gas serra che ha alimentato la significativa perdita di ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare, ribadisce l’ultimo rapporto dell’OMM.

Il testo è stato pubblicato quando i paesi hanno deciso, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), di creare un nuovo fondo volontario per risarcire i paesi vulnerabili per le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici.

Secondo l’ordine del giorno dell’incontro sul clima, nei prossimi giorni si terranno difficili negoziati sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Il documento dell’Organizzazione meteorologica mondiale sullo stato del clima, presentato a Dubai, ha rivelato che tra il 2011 e il 2020 un numero di paesi ha registrato temperature elevate record rispetto a qualsiasi altro decennio, e ha anche messo in guardia da un “cambiamento particolarmente radicale” ” che si svolge nelle regioni polari e nelle montagne. L’alto.

Gli esperti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’ambiente avvertono nel testo che i cambiamenti climatici mettono a repentaglio lo sviluppo sostenibile, con conseguenze disastrose per la sicurezza alimentare globale, gli sfollamenti e le migrazioni.

“Ogni decennio dal 1990 è stato più caldo rispetto al decennio precedente, e non vediamo segnali immediati di un rallentamento di questa tendenza”, ha detto Taalas, sottolineando che la corsa per salvare i ghiacciai e le calotte glaciali in scioglimento è ormai perduta.

Il rapporto dipinge un quadro climatico desolante, ma evidenzia anche sviluppi positivi, come gli sforzi internazionali nell’ambito del Protocollo di Montreal per eliminare le sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono e che hanno ridotto il buco dell’ozono in Antartide durante il periodo 2011-2020.

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che si registrano progressi anche nella previsione, nei sistemi di allarme rapido e nella gestione coordinata dei disastri, la cui efficacia riduce il numero delle vittime causate da eventi estremi, nonostante l’aumento delle perdite economiche.

